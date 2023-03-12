Okuma Süresi: 2 Dakika

Stablecoin takas havuzu Curve Finance (CRV), Silicon Valley Bank’ın (SVB) çöküşünün piyasalarda bir belirsizlik dalgasını tetiklemesinden ve USD Coin’i (USDC) ABD dolarından çekmesinden sonra son 24 saatte 7 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek günlük işlem hacmini yaşıyor. Sebebi ne?

Stablecoin Havuzlarında Dengesizlik!

Curve, USDC, Tether (USDT), Frax (FRAX), Dai (DAI) ve TrueUSD (TUSD) gibi büyük stablecoin’ler için likidite havuzlarını destekler . Korku, şüphe ve belirsizlik, son birkaç saat içerisinde kripto para piyasalarına yayıldı ve USDC’nin satılması nedeniyle DeFi platformunda dengesiz havuzlara neden oldu. Bu durumda stablecoin fiyatının 1 doların altına düşmesine neden oldu.

USDC, 31 Ocak itibariyle 42 milyar doları aşan piyasa değeriyle en büyük ikinci stablecoin ve birçok stablecoin ekosistemi için teminat görevi görüyor. Stablecoin’in değerinden ayrılmasını nitelendirilmede kullanılan ifade olan Depeg’i, MakerDAO tarafından yayınlanan DAI gibi diğer stablecoin’ler üzerinde yazı kaleme alındığında %5 düşüşle anında bir etkiye sahip. Panik satışını önlemek için MakerDAO, 11 Mart tarihinde USDC kullanarak DAI basımına ilişkin kısıtlamalar talep eden “protokole yönelik riskleri azaltmak için acil bir yönetici teklifi” sunmuştu. MakerDAO, DAI’yi teminat altına alan 3,1 milyar USDC’yi (2,85 milyar dolar) aşan rezerviyle stablecoin’in en büyük sahiplerinden biri olarak piyasada yer alıyor.

Circle Hamleleri!

Öte yandan kripto para balinaları ciddi kayıplara uğradı ve sermayelerini korumak için varlıklarını tasfiye ediyor gibi görünüyorlar. USDC’nin arkasındaki şirket olan Circle 11 Mart tarihinde, 40 milyar dolarlık rezervinin 3,3 milyar dolarının, California Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı tarafından önceki gün kapatılan Silikon Vadisi Bankasında kaldığını açıkladı.

Circle ayrıca sigortalı mevduatları korumak için Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nu (FDIC) alıcı olarak atadı. Algoritmik ticaret platformu CoinRoutes’un kurucu ortağı ve CEO’su Dave Weisberger, konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: