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Cumhurbaşkanı Erdoğan Blockchain Zirvesine Katılacak! İşte Kritik Tarih!

Merkezi finansal yapılar, birçok kurum ve devletler blockchain teknolojisini benimserken, Türkiye'de de son dönemde önemli gelişmeler meydana geliyor. 
15:04
13 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merkezi finansal yapılar, birçok kurum ve devletler blockchain teknolojisini benimserken, Türkiye’de de son dönemde önemli gelişmeler meydana geliyor.

 21 Ekim: İstanbul Üniversitesi Blockchain Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde Blockchain Zirvesi gerçekleştirecek. Son zamanlarda Kripto para birimlerine dair  farklı açıklamalarıyla sektörün gündeminde yer alan Ak Parti’den blockchain teknolojisine ilişkin yeni bir hamle geldi. Ak Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 21 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans salonunda Blockchain Zirvesi yapılacağını ve bu zirveye Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bildirildi. Küresel çapta kripto paralara yönelik şüphecilik artarken, birçok devlet blockchain teknolojisinin sağladığı imkanlar konusunda kollarını sıvadı. Ancak, bu teknoloji üzerine kurulan kripto paralar hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, kripto para birimlerinin devletler tarafından çıkarılan paralarla rekabet edeceği göz önüne alındığında bunun yerel para birimlerinin değerini düşürebileceğinden endişe edildiğini görüyoruz. Türkiye’de kripto paralara yönelik duruşta farklılıklar olduğunu görebiliyoruz.  Ak Parti içerisinde kripto para birimlerinin finansal sisteme fayda sağlayabileceğine  dair görüşler yer alsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto para birimlerine mesafeli duruyor.

Türkiye: Kripto Para Yatırımcı Sayısı Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül 2021’de yaptığı bir konuşmada; “Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra kripto para birimleriyle ilgili konuşmayan Erdoğan’ın İstanbul’daki Blockchain zirvesinde Bitcoin (BTC) ve kripto paralar hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Eurasia Blockchain ev sahipliğinde 8-9 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen Avrasya Blockhain Zirvesi (Eurasia Blockchain Summit), Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu’dan yaklaşık 5 bin katılımcıyı ağırladı.  Alanında bölgenin en büyük buluşmalarından biri olacak Avrasya Blockhain Zirvesi konuşmacıları arasında; Ava Labs Kurucusu Emin Gün Sirer, de katıldı. Türk yatırımcıların 900 milyon dolar yatırdığı kripto para piyasası hızla büyümeye devam ediyor. Tahminlere göre 4 milyon kişi kripto para yatırımı yaptı. Özellikle yüksek enflasyonun hakim olduğu ülkelerde kripto paralara yönelik ilgi giderek artıyor

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