Güncel verilere göre, lider kripto para birimi Bitcoin’in 40.000 doların altına gerilemesi ile birlikte balina etkinliğinde önemli artışlar kaydedildi. Birçok kripto analitik firmasına göre Bitcoin balinaları, son haftalarda BTC birikimlerini önemli ölçüde arttırdı.

Borsalarda Büyük Ölçekli BTC Çıkışı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 41.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşsa da son haftalarda birden fazla kez 40.000 doların altına geriledi. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in, çift haneli değer kayıpları kaydetmesine neden oldu. Birçok kripto analitik firması, bu süreçte balina etkinliğinin önemli ölçüde arttığını ve balinaların BTC birikiminin yükselmeye devam ettiğini ifade etti. CryptoQuant’ın yakın zamanlı bir gönderisinde bir analist, son haftalarda kripto para borsalarında büyük ölçekli BTC çıkışlarının kaydedildiğini ve bu durumun piyasada bir yükselişe işaret ettiğini ifade etti.

Piyasadaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Bazı güncel veriler, piyasa adına yükselişe işaret etse de çok sayda uzman isim, FED‘in parasal sıkılaştırma politikalarının ve global ölçekli jeopolitik gelişmelerin Bitcoin’deki değer kayıplarının devam etmesine neden olabileceğini dile getirdi. Piyasadaki yön belirsizliği, volatilitenin de önemli ölçüde artmasına neden oldu. Son haftalarda birden fazla kez 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin, dün akşam saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş hareketlerinin ardından 41.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki bu son değer artışları ile birlikte yukarı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. Kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından Ethereum (ETH), yeniden 3.000 dolar seviyelerini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.