Kripto para piyasaları Fed’in para politikası sıkılaştıkça daha da zor günler yaşamaya başladı. Fed tüm iyi haberleri baltaladı. Bu gayet normal çünkü likiditeye erişim güç hale geldikçe yatırımcılar daha garanti yatırım seçeneklerine yöneliyor. Bu da kripto paraları da içine alan risk piyasaları için ilgisizlikten doğan satışlara neden oldu.

Bitcoin Fiyat Performansı

Faizlerin artırılması ve sıkı para politikasına geçiş risk piyasaları için kaçınılmaz senaryoyu tetikledi. Paralı yatırımcıların hazine tahvilleri gibi daha garanti ürünlere yönelmesi başta kripto paralar olmak üzere risk piyasalarını negatif etkiledi. Pandemi döneminde piyasaya pompalanan para nasıl yükselişi tetiklediyse 2 yıldır tam tersini yaşıyoruz. Kesinlikle kayıpların artmasında kriptonun kendine özgü sorunları da büyük bir etkendi. Bu elbette bir noktada sona erecek ve Fed faizleri yeniden indirmeye başlayacak.

Fed sanılanın aksine faiz indirim süreci başlangıcı için net bir projeksiyon sunmaz. Bu tahvil getirilerini olumsuz etkileyebileceği için dengeli bir geçiş süreci (sık kullanılan tabirle yumuşak iniş) tercih edilir. Enflasyonda yükselişin durması ve mevcut politikanın başarıya ulaşmasıyla Fed’in indirimlere başladığını göreceğiz ve kripto muhtemelen bu belli olduktan kısa bir süre sonra eski ihtişamlı günlerine dönecek.

Kripto Para Uzmanının Yorumu

Credible Crypto takma adıyla tanınan popüler bir analist Bitcoin‘in göreceli güç endeksinin (RSI) günlük grafikte klasik bir yükseliş sapması gösterirken, haftalık grafikte gizli bir yükseliş sapması gösterdiğini söylüyor. Teknik analizde, klasik bir yükseliş sapması tipik olarak bir tersine dönüş sinyali olarak görülürken, gizli bir yükseliş sapması trendin devam ettiğinin bir işaretidir.

“Aralık ’21’den bu yana (evet, yaklaşık iki yıl önce) en büyük likidasyon olayı, FTX çöküşünün 2 katı. BTC‘de günlük klasik yükseliş sapması ve haftalık BTC’de gizli yükseliş sapması (aşağıdaki grafikler her ikisini de göstermektedir). BTC hakimiyeti, iki yıllık uzun menzilin yükseliş kırılmasını test ediyor. Momentumda herhangi bir değişim sinyali vermek için yükseliş piyasası yapısında gerçek bir kırılma olmamasına rağmen 20.000, 12.000 dolar gibi uçuk hedefler veriliyor. Hayır ilk kırılma noktası 24.800 dolar ve buranın izlenmesi gerekiyor.”

Credible Crypto bu yıl şimdiye kadar Bitcoin’in dik bir dalgalanmayı ateşlemeden önce bir süredir düşük seviyelerde konsolide olduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.