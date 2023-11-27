Altcoin

Cosmos Kurucusu Oylamanın Ardından Konuştu! Yeni Ağ Geliyor

Özet

  • Cosmos'un Kurucusu Jae Kwon ATOM’da gerçekleşen oylama sonrası tavrını ortaya koydu.
  • Açıklama yeni bir altcoin geliyor yorumlarına neden oldu.
  • Kwon, hard fork ile ortaya çıkacak yeni ağın isminin AtomOne olacağını belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Cosmos‘un kurucusu Jae Kwon, ATOM’un maksimum enflasyon oranının yüzde 10’a indirilmesi yönündeki alınan son karara karşı olduğunu açıkladı. Kwon’un karşı oyuna rağmen teklifin onaylanması, Kwon’u cesur bir karar almaya sevk etti. AtomOne adlı yeni bir ağı tanıtarak Cosmoshub4’ün yaklaşan hard fork’unu duyurdu. Kwon’un açıkladığı hard fork, Cosmos ekosistemi içinde gelişmiş merkezsizliğe ulaşma temel hedefini barındırıyor. Ayrıca Kwon’un kendi stratejik planı ve geliştirme ekibi tarafından yönetilecek ve bağımsız olarak çalışacak.

İçerikler
AtomOne ile Merkeziyetsizliği GüçlendirmekYönetişim Dinamiklerinde Gezinme

AtomOne ile Merkeziyetsizliği Güçlendirmek

Jae Kwon’un Cosmoshub4’ü AtomOne’a hard fork kararı, Cosmos ağı içinde merkeziyetsizliği güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı işaret ediyor. Yeni ağ, farklı bir stratejik vizyon ve geliştirmeye odaklanmış özel bir ekip tarafından faaliyete geçirilecek ve özerk bir şekilde çalışacak. Bu hamlenin amacı, Cosmos topluluğuna daha merkezi olmayan bir yönetim yapısı sağlamak, daha fazla özerkliğe vurgu yapmak ve kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform sunmak. Bu gelişmeyi Kwon X’ten duyurdu.

Cosmos ekosistemi bir yenilik ve gelişim merkezi oldu. Ancak ATOM’un maksimum enflasyon oranının yüzde 14’ten yüzde 10’a indirilmesine ilişkin alınan son karar iç tartışmalara yol açmış gibi görünüyor. Kwon’un hard fork ile AtomOne’ı oluşturma kararı, merkezsizlik ve topluluk odaklı yönetişimin temel ilkelerini sürdürme taahhüdünü yansıtıyor. Bu hamle, Cosmos topluluğunun ağın geleceğini şekillendirmeye aktif olarak katılması için bir fırsat sunarken, mevcut yönetişim yapısı içindeki zorlukları ele almayı amaçlamakta.

Yönetişim Dinamiklerinde Gezinme

Blockchain ağlarındaki yönetişim dinamikleri genellikle farklı bakış açılarını ve çıkarları içerir. Jae Kwon’un karşı oyu ve ardından Cosmoshub4’ü hard fork kararı, merkezi olmayan ekosistemlerin doğasında bulunan karmaşıklıkları örneklemekte.

Blockchain alanı gelişmeye devam ettikçe, Cosmos gibi projelerin sürdürülebilir büyümesini ve dayanıklılığını sağlamak için etkili yönetişim modelleri çok önemli hale geliyor. AtomOne, yönetişim için alternatif yaklaşımlara duyulan ihtiyaca bir yanıt olarak ortaya çıkmakta ve kullanıcılara Cosmos ağı için değerleri ve vizyonları ile uyumlu bir seçenek sunmakta.

AtomOne’ın duyurusu ve yaklaşan lansmanı, merkezi olmayan karar alma ve topluluk katılımının önemini vurgulayarak Cosmos için yeni bir sayfa açıyor. Kwon’un AtomOne aracılığıyla toplumu güçlendirme taahhüdü, Cosmos projesini destekleyen temel ilkelere bağlılığı yansıtmakta ve dinamik Blockchain ortamında sürekli büyüme ve adaptasyon için zemin hazırlamakta.

Bu gelişmenin ardından ATOM fiyatında dün yaşanan yüzde 10’luk yükselişin ardından bir gerileme meydana geldi. ATOM fiyatı yüzde 5 düşerek 10 dolardan 9,53 dolar seviyelerine indi.

You Might Also Like

Japonya’da Bu Altcoin İçin Dev İşbirliği! Anlaşma İmzalandı

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Konuştu! ETH’yi Neler Bekliyor?

1 Aralık’ta Devasa Token Unlock Bu Altcoin Yatırımcılarını Endişelendiriyor! Satış Kapıda

Güncel Altcoin Analizi: Ripple İçin Dikkat Çeken Formasyon Yapıları Neler?

Güncel Altcoin Analizi: Dogecoin Aralık Ayında 0,10 Doları Görebilir mi?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Short Pozisyonu İçin Bekleyen Analistten Yeni BTC Tahmini
BITCOIN (BTC)
ChatGPT’den Cardano ve BorroeFinance Fiyat Tahminleri: Yatırım Seçimleri 
Sponsorlu Makale
Bitcoin İçin Sırada Ne Var? İşte En Büyük Kripto Para İçin Muhtemel 2 Senaryo!
BITCOIN (BTC)
Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!
Kripto Para
Lost your password?