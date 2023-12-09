Kripto Para

Coşkunun Ortasında Düzeltme Uyarısı! Ünlü Analist Yine Sahnede

Özet

  • Ünlü analist Crypto Capo bir düzeltmeye işaret etti.
  • Analiste göre kripto paralarda yakın bir düşüş yaşanabilir.
  • Altcoin’ler içinde BNB ve MATIC vurgusu dikkat çekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında, önemli bir analist olan Crypto Capo, fiyatlar beklenenden daha da yükselirken bir uyarıda bulunuyor. İyimserlik aşikâr ve duyarlılık son derece yükselişte olsa da, Crypto Capo ufukta potansiyel bir düzeltme, hatta muhtemelen bir patlama zirvesi olduğu konusunda uyarıyor. Telegram’dan yaptığı paylaşımda Crypto Capo MATIC ve BNB‘ye odaklandı.

Alt Başlıklar
MATIC Güncellemesi: Direnç ve Potansiyel Düzeltme ArayışlarıBNB: Kâr ve Potansiyel Ayı Sinyallerini Dengeleme

MATIC Güncellemesi: Direnç ve Potansiyel Düzeltme Arayışları

Crypto Capo, kripto para birimi MATIC‘i dikkatle izlerken, analiz orta aralıkta ikinci bir teste işaret ediyor. Analiste göre BTC kuru dirençle karşı karşıya ve başka bir düşük tepe oluşturuyor gibi görünüyor. Temkinli yaklaşım, 0,90 dolardan short odaklı bir pozisyonun devamına işaret ediyor.

Analist ayrıca kritik soruyu da soruyor: Altcoin MATIC baskıya yenik düşecek ve daha geniş kripto ortamındaki yükseliş hissiyatının ortasında bir düzeltme yaşayacak mı?

BNB: Kâr ve Potansiyel Ayı Sinyallerini Dengeleme

Dikkatleri altcoin BNB‘ye çeviren Crypto Capo, hem daha yüksek zaman dilimleri (HTF) hem de daha düşük zaman dilimleri (LTF) hakkında içgörü sağladı. Analiste göre HTF’de düşüş teyidinin olmaması, genel yapının dağılıma benzemesini sağlıyor. Bu arada, LTF’de BNB bir test aşamasından geçiyor, direnç olarak kırılmış bir desteğe meydan okuyor ve önceki bir yüksek seviyenin üzerine sapıyor.

Analiste göre ihtiyati bir önlem olarak kârda bir stop ile strateji uyarlanabilir olmaya devam ediyor. Düşüş teyidinin ortaya çıkması halinde Crypto Capo, short odaklı pozisyona olası bir ekleme yapılabileceğine işaret ederek gelişen piyasa koşullarına dinamik bir yanıt veriyor.

Fiyatların beklentilerin ötesinde yükseldiği coşkulu bir piyasanın ortasında, Crypto Capo’nun ölçülü ihtiyatı yatırımcılar için stratejik bir rehber görevi görüyor. Özellikle altcoin’ler MATIC ve BNB gibi token’larda potansiyel bir düzeltme beklentisi, ticarete titiz bir yaklaşım getirmekte. Duyarlılık aşırı yükseliş eğilimini koruduğundan, temel çıkarım, aşırı genişlemiş piyasaların mevcut manzarasında gezinirken uyanıklığın ve uyarlanabilirliğin önemi şeklinde ortaya çıkıyor.

BNB fiyatına baktığımızda kripto para biriminin 239 dolar seviyesinden işlem gördüğüne şahit oluyoruz. MATIC fiyatı ise yazıyı yazarken 0,89 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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