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  •   Çöküşü Fırsat Oldu! Kripto Analisti Credible Crypto O Altcoin’in Patlamasını Bekliyor!

Çöküşü Fırsat Oldu! Kripto Analisti Credible Crypto O Altcoin’in Patlamasını Bekliyor!

Özet

  • - Anonim kripto para analisti Credible Crypto, DeFi altcoin'i Curve Finance'de (CRV) büyük çıkış bekliyor.
  • - Analist, CRV'nin 0,535 doların üzerinde kalması durumunda bunun dip onayı olacağını belirtti.
  • - Credible Crypto, kısa vadede Bitcoin'deki görünüm pozitif olmasa da uzun vadede görünümün pozitif olduğunu söyledi.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
17:10
3 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin‘in (BTC) potansiyel olarak 10 bin doları doları aşan aylık kazançlarla işaretlenen önemli bir fiyat artışına hazırlanıyor olabileceğini söyledi. Bununla birlikte analist, potansiyel fiyat düşüşleri ihtimalinden dolayı en büyük kripto paranın yatırımcılarının önemli yukarı yönlü hareketinin gecikebileceğinden dolayı sabırlı olmalarını tavsiye etti.

Bitcoin’deki Son Düşüş Uzun Vadedeki Pozitif Görünümü Bozmadı

Kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin‘in fiyatının yaklaşık 29 bin 100 dolara düşmesinin en büyük kripto paranın fiyatındaki beklenen yükselişi geciktirebileceği konusunda uyardı. Bu tahminin ardından Bitcoin’in fiyatı 2 Ağustos’ta yaklaşık 29 bin 64 dolara düştü. Bu yazının yazıldığı sırada ise 29 bin 105 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in fiyatındaki son düşüşü yorumlayan Credible Crypto, “29 bin 100 dolar görüldü, bu da biraz daha sabırlı olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu, düşüş daha yüksek zaman dilimlerinde hiçbir şeyi değiştirmiyor, sadece daha düşük zaman dilimindeki yükseliş momentumunda bir duraklama anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı. Analist, bu son düşüşün Bitcoin’in kısa vadeli yükseliş momentumunu bozsa da uzun vadeli görünümün değiştirmediğine inanıyor.

Analistin Curve Finance İçin Yükseliş Öngörüsü

Öte yandan Credible Crypto, Bitcoin’in ötesinde, merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoin’i Curve Finance‘e (CRV) yönelik yükseliş beklediğini dile getirerek, varlık üzerindeki önemli sayıda short (kısa) pozisyonun şu anda su altında olduğunu belirtti. Analist, CRV fiyatının dibe vurmuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürerek, yukarı yönde hareket olmasının ardından 0,50 doların ortalarına doğru olası bir geri çekilmeyi öngörüyor.

Analist 0,535 dolar seviyesinin korunması durumu için yaptığı değerlendirmede “Bu seviyeyi korur ve başka bir itici güç üretebilirsek bence fiyatın dibe vurduğu teyit edilmiş olacak” dedi.

CRV, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte 4,52 yükselişle 0,5894 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetmiş olsa da hala en büyük 73’ncü kripto para olmaya devam ediyor.

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