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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için hazırlık yapıyor.

Helium (HNT) ve Pollen (PCN), Umut Vaat Ediyor!

Ünlü yatırımcı ve ekonomist Kevin O’Leary, ayı piyasasına dair çarpıcı bilgiler paylaşırken, son altcoin yatırımlarını da açıkladı. Finans uzmanı, ünlü YouTuber Crypto Banter ile yaptığı yeni röportajda Helium (HNT) ve Pollen‘e (PCN) yatırım yaptığını belirtti. O’Leary, her iki projenin de merkeziyetsiz telekomünikasyon kullanım durumlarıyla ilgili yenilikler sunduğuna dikkat çekti. Yatırımcı daha önce Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana’ya (SOL) yatırım yaptığını açıklamıştı. Portföyünün %5’i BTC’ye ayıran ekonomist, Pollen ve Helium’un uzun vadede umut vaat eden projeler olduğunu vurguladı.

O’Leary, stablecoin’ler için düzenleyici netlik sağlamayı amaçlayan bir yasa tasarısı olan Stablecoin Şeffaflık Yasası’nın, tüm endüstriyi meşrulaştıracağını ve yeni kurumsal yatırımı sektöre çekeceğini tahmin ediyor. Uzmana göre, düzenleme konusunda büyük bir belirsizlik ve spekülasyon var. Birçok analist bundan daha önce bahsetti. Eğer Stablecoin Yasası hayata geçerse, bu tüm kripto paraların bir noktada düzenleneceğinin bir işareti olacak. Bazı projeler düzenlemeyi desteklerken bazıları karşı çıkabilir. Ancak projelerin konumu ne olursa olsun herkesin göz önünde bulundurması gereken bir gerçek.

Net Regülasyon: Kurumsal Yatırım ve Boğa Piyasası!

Ünlü yatırımcıya göre, kurumsal yatırımcı Bitcoin’e yönelmek istiyorlar. Ancak net bir regülasyonun olmaması büyük bir engel. Kongre veya SEC gerekli düzenlemeleri yaptığında, bu şirketler Bitcoin’e yüzde 1 sermaye koymaya istekliler. Bu, SEC’in bir emtia veya menkul kıymet olarak yönetmesine kadar olmayacak.” O’Leary, dünyanın dört bir yanındaki egemen servet fonlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yasal bir çatışma içinde olmayı göze alamayacağını, çünkü ABD piyasasının diğer yatırımları için kritik olduğunu söyledi.

Risk sermayedarlarına göre, ABD’li yetkililerden netlik geldiğinde büyük uluslararası oyuncular kripto piyasalarına akın edecek. Bu trilyonlarca doların piyasaya girmesini sağlayacak. Bitcoin fiyatı bu süreçte 100.000 dolara kadar çıkabilir. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeniden ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi ve faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.