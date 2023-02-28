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Çok Kötü Bir Gelişme! Visa ve Mastercard Son Dakika Kripto Açıklaması!

İki ABD'li dev şirketten ortak adım geldi. İçeriden alınan bilgiler tam anlamıyla can sıkıcı cinsten.
15:23
28 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki iştahını iflas eden şirketlere rağmen koruya iki devden yeni açıklamalar geldi. Geçtiğimiz yıl zor bir dönemdi ancak bu yıl da düzenleyici belirsizliğin canları ara ara sıkacağı bir dönem olacak gibi görünüyor.

Visa, Mastercard Kripto Para

Reuters haberine göre iki dev aniden kripto para ile bağlantılı projelerini askıya almaya karar verdi. Kripto para piyasalarına düzenlene kadar mevcut ve yeni projeler duraklatılacak. Yeni iş ortaklıklarına gidilmeyecek. Dünyanın dört bir yanında borsalarla anlaşmalar yapan iki kurum kripto destekli banka kartlarını piyasaya sürüyordu. 2021 yılında kripto ile ödül kazandıran kartlar yeni yeni popüler olmaya başlıyordu ve bunun benimsemeyi artırması umuluyordu. Ancak kripto şirketlerinin son ayı piyasalarında yaşadığı darboğaz birçok projenin askıya alınması hatta şirketlerin iflasıyla sonuçlandı. Muhtemelen Visa ve Mastercard birçok borsasının mali ve hukuki mevcut, potansiyel sorunlarını görerek böyle bir karar aldı.

Fakat dikkat edilecek bazı detaylar var.

  • Projeler duraklatıldı ve tamamen sonlandırılmadı.
  • Piyasalar iyileştikten sonra iki dev de kriptoyla bağlantılı işlere devam edebilir.
  • Ayı piyasaları tarihsel verilere göre artık bitmeli, yani artık piyasaların yükseliş yaşayacağı dönemin başlaması gerekiyor. 14 aydır düşen piyasalar eğer tarihi bir rekor kırmazsa 2023 itibariyle zaten trend dönüşüm sürecini başlattı.
  • Bu karar ABD’li düzenleyicilerin devam eden “risklerinizi azaltın” baskısının sonucu olarak alınmış olabilir.

Kripto Paralar İçin Kötü Haber

Konuya aşina kişilere dayandırılan haberde hem Visa hem de Mastercard’ın piyasa koşulları ve düzenleyici ortam iyileşene kadar kripto ile ilgili belirli ürün ve hizmetlerin lansmanını ertelemeye karar verdiklerini söyledi. Dünyanın en büyük ödeme işlemcisi olan Visa’nın bir sözcüsü şunları söyledi;

“Kripto sektöründeki son yüksek profilli başarısızlıklar, kriptonun ana akım ödemelerin ve finansal hizmetlerin bir parçası haline gelmesinden önce gitmemiz gereken uzun bir yol olduğunu önemli bir hatırlatmadır”.

Ancak sözcü, bunun şirketin kripto stratejisini ve odağını değiştirmediğini de sözlerine ekledi. Yatırım firması Great Hill Capital’in başkanı ve yönetici üyesi Thomas Hayes yine benzer şekilde kripto paraları tehdit eden düzenleyici risklerin ortadan kalkmasının beklenmesi gerektiğini söylüyor. NEXO ile kripto destekli kredi kartı çıkaran Mastercard daha sonra NEXO’nun ABD’den ayrılmak zorunda kaldığını gördü. Tüm bu yaşananlar Visa ve Mastercard yetkililerini gelecekte onlara daha büyük zararlar verebilecek risklere karşı uyardı.

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