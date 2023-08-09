Kripto para yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir isim olan Altcoin Sherpa, viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin kurucusu Sam Altman’in de kurucuları arasında bulunduğu kripto para projesi Worldcoin’de (WLD) ciddi bir düşüş beklediğini söyledi. Analist ayrıca Solana (SOL), Maker (MKR) ve Rollbit Coin (RLB) için de güncel görünümü değerlendirdi.

Worldcoin İçin Büyük Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, iris tarama teknolojisini kullanan yapay zeka tabanlı kripto para projesi Worldcoin‘in uzun vadede düşüş trendinde olduğunu söyleyerek yatırımcıları uyardı. Analiste göre WLD’nin 0,618 Fibonacci seviyesini kaybetmesinin ardından en azından mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 40’lık bir düşüşle karşı karşıya kalabilir.

Altcoin Sherpa, WLD için beklediği düşüşü yorumlarken “1 dolara kadar düşmesinden önce WLD almayın. Böyle bir düşüş olduğunda bile sadece gelecek sıçramayı değerlendirmek için satın alım yapın. WLD kesinlikle uzun vadeli bir yatırım değil.” dedi.

Analistin İzleme Listesindeki Diper Altcoinler

Worldcoin’e ayrı bir parantez açmasının ardından izleme listesindeki diğer altcoinler’e geçen Altcoin Sherpa’nın ilk baktığı altcoin Solana oldu. Ağın yerel varlığı SOL’un şu anda 200 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) yakın bir noktada bulunduğu için ilgi çekici bir bölgede olduğunu belirten analist “SOL’da hangi seviyelerin önemli olduğunu söylemek çok zor, bu nedenle 200 günlük EMA seviye tespitinde kullanılabilir. Bu muhtemelen şu anda ilgi görecek bir seviyede ve Solana’nın boğa piyasasında iyi iş çıkaracağını düşünüyorum. Biraz satın almak ve biriktirmek kötü bir fikir olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Solana’nın ardından önde gelen stablecoinler’den biri olan Dai’yi (DAI) destekleyen Maker‘a bakan analist, altcoin’de satın alım yapmak için fiyatın 0,50 Fibonacci geri çekilme seviyesinin hemen üzerine gelmesini beklediğini söyledi:

Teknik açıdan MKR‘de en sevdiğim alım bölgesi Fib 0,50 geri çekilme seviyesi. Yani yaklaşık bin doları bekliyorum. Böyle bir geri çekilme durumunda düşüşün sona erip ermediğine karar vermek için biraz bekleyerek harekete geçeceğim ama burasının iyi bir satın alma fırsatı sunacağını düşünüyorum.

Analistin izleme listesinde son altcoin ise Rollbit’in yerel varlığı Rollbit Coin. Altcoin Sherpa, RLB’nin 0,126 dolardaki direncine kadar yükselmeye hazır göründüğünün altını çizerek “Burada pozisyonumu yüzde 50 küçültmüş olsam da tüm FUD’a (korku, belirsizlik ve şüphe) rağmen bunun hala bir dolar yazıcısı olduğunu düşünüyorum.” diyerek yükselişe işaret etti.