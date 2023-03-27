Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü veri analiz şirketi olan CoinShares, kurumsal kripto para yatırım ürünlerinin geçen hafta art arda altı haftalık çıkışlarını büyük ölçüde sona erdirdiğini ileri sürdü.

Kripto Para Çıkışları!

CoinShares, en son Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık Raporunda, kurumsal kripto para yatırım ürünlerinin sekiz aydan uzun bir süre içinde en yüksek girişi gördüğünü tespit etti. Ünlü şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dijital varlık yatırım ürünleri, Temmuz 2022’den bu yana en büyük olan toplam 160 milyon ABD doları tutarında giriş gördü. Toplam 408 milyon ABD doları olan 6 haftalık çıkışın ardından belirgin bir geri dönüş. Girişler, daha geniş kripto para piyasasına kıyasla nispeten geç gelse de, bunun yatırımcılar arasında geleneksel finans sektöründe istikrar için artan korkulardan kaynaklandığına inanıyoruz.

Bununla birlikte lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ürünleri geçen hafta yaklaşık 130 milyon dolarlık giriş elde etti. Fiyatında gerileme yaşanan Bitcoin’den kar elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli BTC ürünleri de 31 milyon dolar kazandı. CoinShares konu hakkında şunları söyledi:

Bitcoin, 128 milyon ABD doları tutarında giriş gören ve son zamanlarda bazı müşterilerimiz tarafından ilk kez güvenli bir sığınak olarak ifade edilen birincil yararlanıcı oldu. Short-Bitcoin de 31 milyon ABD doları giriş gördüğü için herkes bu görüşü paylaşmasa da, bu yıl şimdiye kadar en çok giriş yapan yatırım ürünü olmaya devam etti. Ancak fiyat açısından en iyi performans gösteren ürün olmadı.

“ETH Kaçışları!”

Öte yandan Ethereum (ETH) ürünleri geçen hafta 5,2 milyon dolar kaybederek ETH’nin art arda üçüncü çıkış haftasına damgasını vurduğunu belirtti. Veri analiz platformu akıllı sözleşme platformu hakkında şunların altını çizdi:

Yatırımcının Şanghay yükseltmesi (12 Nisan’da bekleniyor) etrafındaki endişelerinin en olası sebep olduğuna inanıyoruz.

CoinShares son olarak açıklamalarında Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Ripple (XRP) ürünleri sırasıyla 4,8 milyon ABD doları, 1,9 milyon ABD doları ve 1,2 milyon ABD doları tutarında giriş elde ettiğini belirtti.