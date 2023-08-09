Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Ethereum (ETH) için ölçeklendirme çözümlerinin Bitcoin‘in (BTC) Lightning Network’ünden daha iyi bir benimseme oranına sahip olduğunu belirtti. Yakın tarihli bir kazanç görüşmesinde Armstrong Ethereum’un, Polygon (MATIC), Optimism (OP) ve Arbitrum (ARB) gibi ölçeklendirme çözümlerinin yoğun bir şekilde benimsendiğini öne sürdü.

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Kripto para piyasalarının önde gelen borsası Brian Armstrong geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Ethereum, Polygon, Optimism ve Arbitrum gibi kripto para ağlarını ele alarak konu hakkında şunları söyledi:

Lightning Network’e yeni bir bakışla yaklaşıyoruz ve açık kaynak çözümleri üzerinde çalışan farklı şirketlerden çok sayıda harika ekip ve oradaki teknolojinin durumunu ilerletmeye çalışan bazı tescilli ekipler var. Polygon, Optimism, Arbitrum ve Base gibi Ethereum’daki Layer-2 çözümlerinin bunlardan biri olan Optimism üzerine inşa edildiğini düşünüyorum. Daha fazla benimsendiler.

Coinbase CEO’su Açıklamaları!

Coinbase CEO’suna göre, ölçekleme çözümleri daha kullanıcı dostu hale gelerek benimseme seviyesini artırabilir. CEO’nun belirttiği artan benimsenmelerin kripto para birimlerinde yükseliş ivmesini getirebileceği öne sürülüyor. Coinbase CEO’su açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: