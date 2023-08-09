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  •   Coinbase CEO’sundan Dört Altcoine Müjde Haber! Altcoinlerde İşler Değişebilir!

Coinbase CEO’sundan Dört Altcoine Müjde Haber! Altcoinlerde İşler Değişebilir!

Özet

  • - Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Ethereum'un ölçeklendirme çözümlerinin benimseme oranının Bitcoin'in Lightning Network'ünden daha iyi olduğunu belirtti.
  • - Armstrong, Polygon, Optimism ve Arbitrum gibi çözümlerin Ethereum'da yoğun bir şekilde benimsendiğini söyledi ve ölçeklendirme çözümlerinin kullanıcı dostu hale gelerek benimseme seviyesini artırabileceğini vurguladı.
  • - Ünlü CEO, kullanıcıların kripto kullanımını arka planda sorunsuz hale getirme hedefini anlattı ve bu tür çözümlerin kripto para birimlerinin genel benimsenmesine olumlu etki edebileceğini belirtti.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
17:15
9 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Ethereum (ETH) için ölçeklendirme çözümlerinin Bitcoin‘in (BTC) Lightning Network’ünden daha iyi bir benimseme oranına sahip olduğunu belirtti. Yakın tarihli bir kazanç görüşmesinde Armstrong Ethereum’un, Polygon (MATIC), Optimism (OP) ve Arbitrum (ARB) gibi ölçeklendirme çözümlerinin yoğun bir şekilde benimsendiğini öne sürdü.

4 Altcoine Büyük Haber!

Kripto para piyasalarının önde gelen borsası Brian Armstrong geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Ethereum, Polygon, Optimism ve Arbitrum gibi kripto para ağlarını ele alarak konu hakkında şunları söyledi:

Lightning Network’e yeni bir bakışla yaklaşıyoruz ve açık kaynak çözümleri üzerinde çalışan farklı şirketlerden çok sayıda harika ekip ve oradaki teknolojinin durumunu ilerletmeye çalışan bazı tescilli ekipler var. Polygon, Optimism, Arbitrum ve Base gibi Ethereum’daki Layer-2 çözümlerinin bunlardan biri olan Optimism üzerine inşa edildiğini düşünüyorum. Daha fazla benimsendiler.

Coinbase CEO’su Açıklamaları!

Coinbase CEO’suna göre, ölçekleme çözümleri daha kullanıcı dostu hale gelerek benimseme seviyesini artırabilir. CEO’nun belirttiği artan benimsenmelerin kripto para birimlerinde yükseliş ivmesini getirebileceği öne sürülüyor. Coinbase CEO’su açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Birçoğu kullanılabilirlik zorluklarından da kaynaklanıyor. Ortalama bir kullanıcıysanız, gerçekten bilmek istemiyorlar veya belki de bunları umursamıyorlar. Bence olması gereken şey ve bu Coinbase’in gerçekten yardımcı olabileceği bir şey, bunu arka planda sorunsuz hale getirebiliriz. Birisi çevrimiçi bir arkadaş veya bir havale ödemesi veya bunun gibi bir şey için ödeme yapmaya giderse, gerçekten müzakere etmelidir. Kripto para birimleri alıcı kabul ediyor mu temelde köprüyü veya dönüşümü sizin için gerçek zamanlı olarak yapar. Böylece kablonun üzerinden geçen dolar miktarını veya buna benzer bir şeyi görürsünüz ve bir saniyede 0,01 dolar ile gelir… Layer-2 ve tüm bu tür şeyler için endişelenmenize gerek yok. Ulaşmamız gereken ideal sonuç bu…

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