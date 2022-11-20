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Kripto para piyasaları iflas etmesi sonucunda yatırımcıları ve genel piyasaları önemli ölçüde etkileyen borsa FTX’in etkisinde kurtulmaya çalışırken, FIFA Dünya Kupası maçlarından dolayı Chiliz’de (CHZ) hareketli günler yaşanabilir.

Chiliz’e Dünya Kupası Etkisi

Katar 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım 2022’de başlayacak. Dünyanın en büyük spor müsabakalarından birine katılmaya hak kazanan otuz iki takım 64 maçta mücadele edecek. CHZ gibi spor hizmeti token’larının önümüzdeki ay ilgi odağı olması bekleniyor. Katar futbol takımının Ekvador ile karşı karşıya geldiği ilk maçın arifesinde Chiliz şimdiden %4 oranında yükseldi.

Kripto para piyasasının toparlanmasını engellemeye devam eden likidite krizine rağmen CHZ son 24 saatte %8,7 oranında kazanç elde etti. Çoğu kripto para birimi Ekim ayındaki ilerlemesini silmiş olsa da, Chiliz 30 günde toplam tahakkuk eden kazançlarda %47,5’e sahip. En büyük soru, Chiliz fiyatının 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında olumlu bir görünümü sürdürüp sürdüremeyeceği. Zincir içi verilerden elde edilen bilgiler, kalabalığın şimdiden yüksek beklenti içinde olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor. Pek çok kişi projeyi tartışıyor ve bu durumda Chiliz fiyatını daha yüksek tutma eğiliminde olabilecek bir faktör olarak gösteriliyor. Sosyal ilgideki artış, CHZ holder’larına da yansıdı. 10.000 ve 100.000 token’lı adresler, 1 Kasım’da 19.862’den 21.185’e yükseldi. Benzer bir yükseliş modeli, 100.000 ila 1.000.000 arasındaki adresler arasında tespit edilebilir. Bu grup, aynı dönem içerisinde 857 adresten 944 adrese yükseldi.

On-Chain Veriler

Açıklanan tablodan, Chiliz fiyatının artan yatırımcı faaliyetiyle birlikte trend gösterdiği görülebilir. Bu nedenle, özellikle FIFA Dünya Kupası’nın spor hizmeti token’larını ilgi odağı haline getirmesiyle birlikte CHZ’deki yükseliş trendinin devam etmesi uzmanlar tarafından bekleniyor. Ayrıca hala Chiliz’e ilgi duyan balinalar yükseliş ivmesine yardımcı olabilir. IntoTheBlock’un IOMAP modeli, 0,22 ila 0,23 dolar arasında yüksek bir alıcı yoğunluğu olduğunu gösterdi. Bu destek 0,30 dolara önemli bir direncin olmamasıyla birleştiğinde, Chiliz fiyatı iyimser görünümü sağlam tutma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Ayrıca yükselen bir trend çizgisinin sağladığı desteğe tutunmak, yükseliş trendinin devam etmesi için çok önemli bir etmen olabilir. Ayrıca Süper Trend göstergesinden gelen bir satın alma sinyali hala yerinde olduğu belirtilirken bu durum yükseliş eğilimi gösteren yatırımcıları pozisyonlarını korumaya teşvik edebilir.