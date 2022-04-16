Popüler bir YouTube kanalı olan Cheeky Crypto analisti, yatırımcısına çok ciddi karlar getirmesini bekledikleri 3 altcoin’i paylaştı.

Kripto para birimleri konusunda popüler bir YouTube kanalı olan Cheeky Crypto analisti, yatırımcısına çok ciddi karlar getirmesini beklediği 3 altcoin’i paylaştı. Bu noktada yatırımcıların unutmaması gereken şey ise mutlaka kendi araştırmalarını kendilerinin yürütmeleri olmalı.

Hadi Cheeky Crypto’nun tercihlerine bir bakalım…

Boba Network (BOBA)

Analistin listesindeki ilk altcoin Boba Network (BOBA). Boba, Enya ekibi tarafından OMG Vakfı’na temel katkıda bulunanlar şeklinde inşa edilen bir L2 Ethereum ölçeklendirme ve geliştirme çözümü olarak tanımlanabilir. Boba, işlem ücretlerini azaltan, işlem hacmini iyileştiren ve akıllı sözleşmelerin yeteneklerini genişleten yeni nesil Ethereum Katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak karşımıza çıkıyor.

BOBA yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,4 dolar bandında işlem görüyor ve analist BOBA’nın %93 gibi bir artış potansiyeli taşıdığını düşünüyor. Direnç noktalarından bazılarının kırıldığını ifade eden analist, BOBA’nın oldukça iyi göründüğünü dile getiriyor.

SingularityDAO (SDAO)

SingularityNET AI ekosisteminin DeFi kolu olan SingularityDAO, kripto ekonomisine erişimi basitleştirmek için tasarlanmış gerçek bir Merkezi Olmayan Otonom kuruluş olarak tanımlanıyor.

Teknik olarak analiste göre yükseliş gereksinimleri karşılanmış durumda ve 1,7 dolardan işlem görüyor. Analist, 1,07 doların önemli bir destek olduğunu ifade ediyor ve bu seviyenin korunması halinde yönün yukarı olacağını düşündüğünü ifade ediyor. Analist SDAO’da karın 100 kata kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

JasmyCoin (JASMY)

Listede adı geçen son altcoin olan JasmyCoin, ERC 20 standardını temel alıyor. Analist JASMY’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bazı çelişkiler olduğunu ifade ediyor. Buna ek olarak analist JASMY’de aşağı yöndense yukarı yönün çok daha olası olduğunu ifade ediyor.

Bunun yanında yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,017 dolardan işlem gören JASMY’nin bir süre satış baskısına maruz kaldığını ifade eden analist bu noktadan sonra alım baskısının başlayabileceğini söylüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.