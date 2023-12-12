ChatGPT Çıldırdı! Yılbaşı Öncesi XRP, Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) İçin Bakın Ne Tahminde Bulundu!

Kripto paralar için de yılın sonuna gelinirken, potansiyel bir altcoin boğa sezonu olasılığı da varlığını koruyor. Bitcoin‘in yaşadığı fiyat artışının ardından önceki momentumu yavaşladı ve altcoin’lerde yaşanan fiyat hareketlerinin lehlerine dönmesi muhtemel olabilir. Ortaya çıkan dedikoduların ortasında ünlü chatbot modeli olan ChatGPT, kısa süre önce kripto para birimleri hakkında sorulan soruları yanıtlandırdı ve Noel’den önce patlama potansiyeli bulunan altcoin’ler hakkında yanıt verdi.

XRP İçin Son Durum

ChatGPT, XRP‘nin son zamanlarda yaşadığı etkileyici fiyat hareketlerinin, coin’in piyasa değeri açısından BNB‘ye yaklaşmasıyla taçlandığını belirtti. Anlaşılması adına, BNB’nin güncel piyasa değeri 37.427.223.866 dolar iken, XRP’nin ise 33.197.892.009 dolar seviyesinde. Bunun yanı sıra, XRP’nin fiyat aralığı 0,538 dolar ile 0,711 dolar seviyeleri arasında işlem görüyor.

ChatGPT’ye göre XRP için fiyat destek seviyelerini neredeyse %50 düşüşle gerçekleşebilecek seviyelerde bulunuyor. Bahsedilen seviye ChatGPT tarafından 0,288 dolar ile 0,470 dolar aralığında hesaplandı. Direnç olarak ise yapay zeka tarafından 0,815 dolar ile 0,988 dolar seviyelerinin arası işaret edildi. Bu arada, AI chatbot, altcoin’in büyüme hareketinin düzenleyici zorluklar ve piyasa hareketliliği sebebiyle sert engellerle karşılaşabileceğini ortaya koydu.

Ethereum (ETH) Son Durum

Ethereum’da önemli miktarda ETH borsaya aktarıldı. Bu aktarımı gerçekleştiren ise uzun süredir hareketsiz olan bir balina oldu. Gerçekleşen işlemin ardından piyasa değerlerinde önemli artışlar da yaşandı.

ETH’nin değer kazanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, balina faaliyetleri de Ethereum piyasasındaki ilgiyi ve potansiyel likidite hareketini artırdı. Bununla birlikte, balina yatırımcılarının eylemleri dalgalanmaya neden olabileceğinden zararlı olabilir.

Bu arada, Ethereum fiyatı hakkında da yorum yapan ChatGPT, kripto paranın mevcut fiyat aralığının 1.841 dolar ile 2.346 dolar aralığında olacağını tahmin etti. ChatGPT, 10 günlük Hareketli ortalamanın 2.203 seviyesinde olduğunu belirtirken, 100 günlük Hareketli Ortalamanın ise 1.793 dolar seviyesinde sabitliğini koruduğunu belirtti. ChatGPT’ye göre ETH için direnç seviyeleri 2.347 dolar ve 2.705 dolar seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyeleri ise 1.272 dolar ve 1.630 dolar olarak hesaplandı.

Cardano (ADA) Coin Yorumu

Cardano (ADA) da ChatGPT’nin dikkatini çeken bir diğer altcoin oldu. Genel kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini iyileştirmek adına Cardano cüzdanına yeni güncelleme yapıldı. Buna rağmen ChatGPT, ADA’nın gelişimini sürdürmesinin kilit noktasının yalnızca sürekli kullanıcı kazanımına ve arkası kesilmeyen yeniliklere bağlı olacağını belirtti.

ChatGPT tarafından yapılan hesaplamaya göre, ADA 0,303 dolar ile 0,586 dolar arasında işlem görüyor. 10 günlük Hareketli Ortalaması yazım saati itibariyle 0,412 dolardaydı ve 100 günlük Hareketli Ortalaması ise 0,303 dolar seviyesindeydi. AI’a göre destek seviyeleri 0,106 dolar ile 0,231 dolar arasında olurken, direnç seviyeleri ise 0,481 dolar ile 0,606 dolar fiyat seviyelerinde kendisine yer bulabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.