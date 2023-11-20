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Changpeng Zhao’dan Dikkat Çeken Halving Paylaşımı: Gözler Bitcoin’e Çevrildi

Özet

  • Dört yıllık süreçte gerçekleşen Bitcoin halving etkinliği için heyecan devam ediyor.
  • Bu heyecanlı bekleyişe Binance CEO'su CZ de katıldı.
  • Halving etkinliklerinin ardından yaşanan ralli süreçleri bu bekleyişe neden oluyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:30
20 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto topluluklarının odak noktası artık Bitcoin piyasa arzını yarıya indiren ve dört yıllık döngüsel bir olay olan halving etkinliğine çevrildi. Nisan 2024’te yaşanacak olan bir sonraki halving etkinliği ile birlikte Bitcoin madencilik ödülü blok başına mevcut 6,25 BTC’den blok başına 3,125 BTC’ye düşecek.

Gözler Halving Etkinliğine Çevrildi

Kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, bir sonraki Bitcoin halving etkinliğine sadece 135 gün kaldığını hatırlatmak için X üzerinden bir sonraki halving etkinliği için geri sayımı paylaştı.

Tarihsel olarak Bitcoin halving etkinliği, artan talebin ortasında blok ödüllerinin yarılanması ile Bitcoin fiyatını halving etkinliğinin ardından yeni zirvelere yönelttiği arz-talep dinamikleri nedeni ile Bitcoin fiyatındaki yükseliş ivmesiyle de bağlantılı olarak tanımlanıyor.

Mayıs 2020’de gerçekleşen halving ile 2020 yılında başlayan son boğa döngüsü sırasında Bitcoin fiyatı halving döneminden neredeyse iki ay önce 10.000 doların altında işlem gördü. Bununla birlikte halving öncesi yükseliş ivmesi, Bitcoin fiyatının önceki döngünün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 17.000 dolar seviyesini geçti. Halving etkinliğinin ardından Bitcoin fiyatı parabolik bir ivme yakaladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.0000 doların üzerine çıktı.

Halving Etkinliği İle Neler Bekleniyor?

X üzerinden Rekt Capital kullanıcı adı ile paylaşım yapan analist de Bitcoin boğa döngüsünün farklı aşamalarını detaylandırmak için X’i tercih etti. Analist, zaman çizelgesini halving öncesi ve halving sonrası olaylara ayırarak halving etkinliğinden yaklaşık 60 gün önce yatırımcıların “haberi satmak” için halving öncesi bir rallinin gerçekleşme eğiliminde olduğunu açıkladı. Ancak, halving öncesi dönemde yaşanan bu coşkulu fiyat artışını gerçek halving zamanında bir geri çekilme izler. 2016’da yaşanan halving öncesi geri çekilme %38’lik bir düzeltmeye neden olurken bu halving öncesi geri çekilme %20 değerinde gerçekleşti.

Halving öncesi geri çekilme süreci Bitcoin fiyatının daha da birikmeye başladığı birkaç aylık bir yeniden birikim aşaması izler. Birçok yatırımcı bu aşamada sabırsızlık ve halving etkinliğinin hemen ardından Bitcoin yatırımlarında önemli sonuçların olmamasından kaynaklanan hayal kırıklığı nedeniyle endişeye neden olabilir.

Bu sürecin ardından birikim aşamasını, Bitcoin’in yeniden birikim alanından çıkarak yeni zirvelere ulaştığı parabolik dalgalanma izler. Bu aşamada Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma yolunda hızlı bir ralli yaşayabilir.

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