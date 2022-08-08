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Çarpıcı Rapor: Kripto Dünyasında Popüler Sektör Gözden Düşmeye Başladı!

2022'nin NFT sektörü için parlak geçmesi bekleniyordu. Yıla son derece başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen, NFT'ler ikinci çeyrekte ivme kaybetmeye başladı. 
16:20
8 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022’nin NFT sektörü için parlak geçmesi bekleniyordu. Yıla son derece başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen, NFT’ler ikinci çeyrekte ivme kaybetmeye başladı.

NFT İşlem Hacmi, Alarm Veriyor!

Footprint Analytics tarafından bugün yayımlanan rapora göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde NFT işlem hacmi %41 düşüş kaydetti. NFT endüstrisine dair önemli verileri ortaya koyan ve analiz eden rapora göre, kripto para piyasasındaki çarpıcı gelişmeler nedeniyle yılın başından bu yana sermaye “koleksiyon, oyun ve sanat odaklı NFT pazarına akıyordu. Sonuç olarak, bu olumlu gelişmeler “NFT pazarını eşi görülmemiş derecede devasa bir işlem hacmine taşıyarak 8,6 milyar dolarlık yeni bir zirveye taşıdı. Raporda şu ifadelere, yer verildi:

Mayıs ortasında kripto para piyasası büyük sorunlar yaşadı ve NFT piyasası da ivme kaybetti. NFT işlem hacmi, ilk çeyrekte 19,02 milyar dolardan ikinci çeyrekte 11,26 milyar dolara düştü.

NFT’lerde toplam işlem hacmi, 1 Ocak’ta 16.94 milyar dolardan 17 Nisan’da 54.58 milyar dolara yükselmişti. Bu,  yılın başından bu yana %222’nin üzerinde bir artışa denk geliyordu. Haziran’da yapılan bir araştırma, yatırımcıların çoğunluğunun, özellikle ankete katılanların %64,3’ünün, NFT’leri yalnızca ‘para kazanmak için’ satın aldığını ortaya koydu. Kripto para piyasası sert düzeltmeler yaşarken 2. çeyrekte işlem hacmi düştü. NFT satın almaktaki ikinci en popüler neden, %14,7 ile “topluluklara katılmak oldu. Katılımcılarının yalnızca %12,4’ü NFT satın almaktaki amaçlarının dijital sanat eseri toplamak olduğunu söyledi. Ankete katılanların %8,6’sı ise NFT’leri oyunlara erişmek için aldıklarını söyledi.

Metaverse’de Tehlike Çanları!

NFT sektörü ivme kaybederken, son verilere göre, metaverse’deki emlak piyasası ciddi bir çöküşle karşı karşıya. The Information tarafından paylaşılan verilere göre, sanal arazinin parsel başına ortalama fiyatı %66’dan fazla düştü. Aynı zamanda, altı büyük platformda metaverse gayrimenkulünün toplam aylık işlem hacimleri, son altı ayda şaşırtıcı bir şekilde %90 oranında azaldı.

Rapor ayrıca, kripto para ve NFT pazarındaki büyük çaptaki düşüşün ardından bu sektörde de fiyatların değer kaybettiğini belirtiyor. Birçok metaverse gayrimenkul alıcısı, sanal dünyada kendi gayrimenkullerini inşa etmek isteyen şirketlere kiralamak veya satmak umuduyla satın aldı. Raporda şu ifadelere, yer verildi:

Zirvede satın alan yatırımcılar değeri düşen araziler nedeniyle büyük zararda. Küresel ekonomiideki kriz, şirketlerin metaverse varlıklarını geliştirmek için harcama yapma isteklerini etkileyebilir.

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