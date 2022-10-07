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Ethereum Classic Twitter hesabının takipçileri, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın elinde bulunan Twitter hesabını Ergo topluluğunun yeni topluluk sayfasına dönüştürmesinin ardından kendilerini tamamen yeni bir kripto projesinin hayranları olarak bulmuş olabilirler.

Ethereum Classic hesabı, Temmuz 2016’daki başlangıcından bu yana 600.000’den fazla takipçiye sahipti ve 15 Eylül’e kadar Ethereum Classic hakkında paylaşımlar yapmak için kullanıldı. Ancak, 6 Ekim itibariyle Twitter sayfası, Cardano bağlantılarını içeren Ethereum’a benzer akıllı sözleşmeleri kolaylaştırabilen bir iş kanıtı (PoW) blok zinciri olan Ergo platformunun sayfası olarak paylaşımlar yapmaya başladı.

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Ethereum Classic’in yeni Twitter hesabına 6 Ekim’de sabitlenen uzun bir başlıkta, Ethereum Classic’i destekleyen bir kamu yardım kuruluşunun genel müdürü Bob Summerwill, hesabı bu şekilde değiştiren Hoskinson’ı işaret etti ve 6 yıllık topluluk çalışmasının bir anda silindiğini belirtti. Yeni hesap henüz eski hesabın takipçi sayısına ulaşamadı ve bu yazının yazıldığı sırada yalnızca 364 takipçisi bulunuyordu.

Summerwill, Hoskinson’ın blockchain şirketi Input Output Hong Kong’un (IOHK) bir önerisine destek verilmemesinin ardından ETC’den ikinci kez nasıl çekildiğini ve 6 Eylül’de ETC topluluğuna elde ettiklerini neden iade etmeyeceğini açıkladığı bir tweet’e kadar Twitter hesabı hakkında konuşmayı nasıl reddettiğini özetledi.

Hoskinson şu şekilde açıklama yaptı:

İade mi? O benim hesabım. İade konusuna gelince, ne harcadığımız milyonlarca dolarlık geliştirmeyi ne de statükoyu korumaktan başka bir şey yapmak istemiyor gibi görünen bir blok zincirini desteklemek için yıllarca harcadığımız zamanı geri alamam. Ödeştik diyelim.

Hesap Değişikliği Ne Kadar Etkili

Hoskinson’ın bu hamlesi, eski @ergoplatformorg hesabının sadece 64.000 takipçisi olan Ergo Platformunun Twitter takipçilerini artırdı. Ergo hesabının sahibi takipçilerini de aynı zamanda yeni hesabı olan @Ergo_Platform’a yönlendirdi.

Hoskinson ve eski projesi arasındaki sorunlar yeni değil; Hoskinson Ethereum’dan hoşlanmamasıyla tanımıştı. Aynı zamanda Ethereum Classic’i “amacı olmayan ölü bir proje” olarak nitelendirecek kadar ileri gitmişti.