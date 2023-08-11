Kripto para piyasalarında birkaç pozitif ayrışan altcoin dışında yatay seyir hakim. Bitcoin bunun başlıca sorumlusu. Sığ volatilite yatırımcıların stresini artırsa da geçmişte bu tarz yatay dönemlerin büyük fiyat kırılmalarına gebe olduğunu gördük. Yani yakında büyük bir hareket başlayabilir. Diğer taraftan popüler analist Clark önemli bir uyarıda bulundu.

Kriptoda Para Kazanmak

Bunun için ilk kural internetteki yatırım tavsiyelerinden kaçınmaktır. Özellikle piyasa değeri düşük altcoinleri yatırım fırsatı gibi sunan çok sayıda popüler ismin yatırımcılarını aldattığını gördük. John McAfee 2017 yılındaki boğa sezonunda yatırımcılara bunu öğretti. Yeterince kıdemli olanlar John McAfee’nin tuzaklarına düşerek bunu acı biçimde tecrübe etti. Peki sonra ne oldu? Kriptonun en büyük spekülatörü bir gün aniden hapishanede intihar etmeye karar verdi. Fakat bu bugünkü çoğu popüler hesabın arkasındaki isme ibret olmuyor. Belki de onlar da yatırımcıların büyük çoğunluğu gibi çok şey öğrenecekleri McAffee’nin dönemine yetişememiştir?

Fakat bazı analist yorumları farklı. Özellikle temel analize odaklanan isimlerin olaylarla bağlantılı fiyat hareketlerine bağlı yorumları yatırımcılara kazanç getirebilir. Elbette yaptıkları şey hayal satmak olmayacak ve bir altcoini pazarlamaya çalıştıklarını hissetmeyeceksiniz.

Kripto Para Alınır Mı?

Cantering Clark isimli popüler kripto yorumcusu bu piyasada para kazanmanın oldukça kolay olduğunu düşünüyor. Ona göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) sonunda Bitcoin spot borsa yatırım fonlarını (ETF’ler) onaylayacak olması bugünleri fırsat dönemine çeviriyor.

Popüler analist şunları söyledi;

“Bir ETF’nin geleceğinin tamamen farkında olmalarına rağmen Bitcoin’e hala şiddetle karşı çıkan insanları seviyorum. Bu araçlar piyasaya sürülürken pazarlanmaları için ne kadar para harcanacağının farkında mısınız? Bu çok kolay bir uzun vadeli bir yatırım. Lanet olası hacimli alıcılar bir türlü rahat edemiyor. Sanki kimsenin yakın gelecekte gerçek bir beklentisi yokmuş gibi.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada halen neredeyse yatay biçimde hareketine devam ediyor. Fiyat 23.374 dolarda ve 29.951 dolar üzerinde günlük kapanışlar görmeden çoğu uzman gerçek bir geri dönüş olmayacağını iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.