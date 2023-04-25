Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Çantaları Doldurun! Kripto Para Analisti Müjdeliyor!

Kripto para yatırımcılarının beklediği sinyal geldi mi? Yatırımcılar için sırada ne var?
01:00
25 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları son birkaç gündür can sıkıyor ve 30.000 doları aşan Bitcoin (BTC) kazanımlarını koruyamadı. Yatırımcılar daha büyük kayıpların kapıda olduğu endişesiyle risklerini azaltıyor. 4 ay içinde dipten %90’a yakın yükselen Bitcoin artık zirveyi gördü mü? Bundan sonra altcoinlerde düşüş devam edecek mi?

Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?

Bitcoin’in 2023 başındaki rallisi ayıları şaşırttı. Ancak 30.000 doların üstüne çıkan fiyat boğalar son getirilerin coşkusuyla körleşirken ayıların saldırması için bir fırsattı. En azından son piyasa güncellemesinde Tony takma adıyla bilinen analist böyle düşünüyor. Boğaların, ayı piyasasının en düşük seviyelerinden bu yana değerini ikiye katlayan kral kripto para birimi için yaşadığı coşkudan daha jılı biçimde ayılar kripto kışının devamını kutluyor. Tony ise artık fiyatın son düzeltmesini tamamlamak üzere olduğunu düşünüyor.

“Bu durumda, günlük BTC grafiklerinde mükemmelleştirilmiş bir TD8 satın alma kurulumu ortaya çıktı. Yeni bir dip yapıldığında mükemmelleştirilmiş bir sinyal gelir. Satın alma kurulumu genellikle tam bir TD9 sayımına ulaşır, ancak programın öncesinde mükemmelleşmiştir. TD Sequential, Thomas Demark tarafından oluşturulan bir piyasa zamanlama aracıdır. Sıra karşılanana ve sayı 9’a ulaşana kadar bir dizi yukarı ve aşağı mum sayar. TD9 kurulumu beklenen tersine dönüşü sağlayamazsa, TD13’e doğru bir geri sayım başlar. TD13 trendin tükendiğine işaret eder. Hem TD9 hem de 13 mutlaka bir geri dönüşü garanti etmez, ancak önemli bir seviyedeyse olasılığı artırır. Bu araç, BTCUSD günlük grafiklerinin satın alma tarafında yerel dibe vurulduğundan beri iyi çalıştı.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Popüler kripto analisti Tony bunları söylerken Bitcoin fiyatı 27.348 dolarda bulunuyordu. ABD Adalet Bakanlığını açtığı davayla Bitcoin 27.000 doların altına kısa süreliğine düşse de boğalar son savunma hattını korumaya devam ediyor. Ünlü analist yükseliş görünümünü paylaşırken uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor.

“Gördüğünüz gibi, geçmişte mükemmelleştirilmiş TD kurulumları anında yukarı yönlü bir reaksiyona yol açtı. Ancak, yukarıdaki sinyallerin her birinin TD8 değil TD9 olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bugün ortaya çıkan sinyal ne kadar dikkate değer olsa da önümüzdeki 24-48 saat içindeki tepki en önemli şeydir. Eğer BTC aha belirgin bir aşağı yönlü hareketi savuşturursa ve bu sinyalde alımlar başlarsa, piyasaya düzeltmenin bittiğini ve boğa koşusunun devam edeceğini söyleyebilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Fed ve IMF 2023’te Bunu Bekliyor! Peki Bitcoin ve Altcoin Almak Mantıklı Mı?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Kıdemli Kripto Trader: BTC 2018 Yılındaki Hareketini Tekrar Ediyor! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Son Dakika! Bitcoin Neden Yükseliyor? Yine 28.000 Dolar!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Tarih Tekerrür Edecek Mi? Bitcoin’de Kritik Zamanlar Başlıyor! Büyük Başvurunun Vakti Geldi!
Kripto Uzmanları Açıkladı! Bitcoin (BTC) 2023 Yılında Kaç Doları Görecek?
Kripto Uzmanları Açıkladı! Bitcoin (BTC) 2023 Yılında Kaç Doları Görecek?
2022’de Tarih Verdi ve Haklı Çıktı! Şimdi Kripto Paralarda Bundan Sonra Olacakları Açıklıyor!
2022’de Tarih Verdi ve Haklı Çıktı! Şimdi Kripto Paralarda Bundan Sonra Olacakları Açıklıyor!
İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?
İlgi Patlaması! Kripto Balinaları ve Köpekbalıkları Bu Altcoini Kapışıyor! Dip Geldi Mi?
Bitcoin’de (BTC) Beklenen Kritik Hafta! İşte BTC’de Analist Yorumu!
Bitcoin’de (BTC) Beklenen Kritik Hafta! İşte BTC’de Analist Yorumu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023