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Kripto para piyasaları son birkaç gündür can sıkıyor ve 30.000 doları aşan Bitcoin (BTC) kazanımlarını koruyamadı. Yatırımcılar daha büyük kayıpların kapıda olduğu endişesiyle risklerini azaltıyor. 4 ay içinde dipten %90’a yakın yükselen Bitcoin artık zirveyi gördü mü? Bundan sonra altcoinlerde düşüş devam edecek mi?

Bitcoin Düşüşü Bitti Mi?

Bitcoin’in 2023 başındaki rallisi ayıları şaşırttı. Ancak 30.000 doların üstüne çıkan fiyat boğalar son getirilerin coşkusuyla körleşirken ayıların saldırması için bir fırsattı. En azından son piyasa güncellemesinde Tony takma adıyla bilinen analist böyle düşünüyor. Boğaların, ayı piyasasının en düşük seviyelerinden bu yana değerini ikiye katlayan kral kripto para birimi için yaşadığı coşkudan daha jılı biçimde ayılar kripto kışının devamını kutluyor. Tony ise artık fiyatın son düzeltmesini tamamlamak üzere olduğunu düşünüyor.

“Bu durumda, günlük BTC grafiklerinde mükemmelleştirilmiş bir TD8 satın alma kurulumu ortaya çıktı. Yeni bir dip yapıldığında mükemmelleştirilmiş bir sinyal gelir. Satın alma kurulumu genellikle tam bir TD9 sayımına ulaşır, ancak programın öncesinde mükemmelleşmiştir. TD Sequential, Thomas Demark tarafından oluşturulan bir piyasa zamanlama aracıdır. Sıra karşılanana ve sayı 9’a ulaşana kadar bir dizi yukarı ve aşağı mum sayar. TD9 kurulumu beklenen tersine dönüşü sağlayamazsa, TD13’e doğru bir geri sayım başlar. TD13 trendin tükendiğine işaret eder. Hem TD9 hem de 13 mutlaka bir geri dönüşü garanti etmez, ancak önemli bir seviyedeyse olasılığı artırır. Bu araç, BTCUSD günlük grafiklerinin satın alma tarafında yerel dibe vurulduğundan beri iyi çalıştı.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Popüler kripto analisti Tony bunları söylerken Bitcoin fiyatı 27.348 dolarda bulunuyordu. ABD Adalet Bakanlığını açtığı davayla Bitcoin 27.000 doların altına kısa süreliğine düşse de boğalar son savunma hattını korumaya devam ediyor. Ünlü analist yükseliş görünümünü paylaşırken uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor.

“Gördüğünüz gibi, geçmişte mükemmelleştirilmiş TD kurulumları anında yukarı yönlü bir reaksiyona yol açtı. Ancak, yukarıdaki sinyallerin her birinin TD8 değil TD9 olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bugün ortaya çıkan sinyal ne kadar dikkate değer olsa da önümüzdeki 24-48 saat içindeki tepki en önemli şeydir. Eğer BTC aha belirgin bir aşağı yönlü hareketi savuşturursa ve bu sinyalde alımlar başlarsa, piyasaya düzeltmenin bittiğini ve boğa koşusunun devam edeceğini söyleyebilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.