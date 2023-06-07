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Boğa sezonunda yatırımı olanlar ne kadar mutlu ve huzurluysa bugünlerde tem tersi duygu durumuna sahipler. Ayı piyasalarının zorlayıcılığı da burada. Siber saldırılar, davalar, iflaslar özetle kaos ayı piyasalarının vazgeçilmezidir. Bugünlerde kaosun bir başka zirvesini yaşarken en büyük altcoinlerden birinin yatırımcıları fazlasıyla tedirgin görünüyor.

ADA Coin Menkul Kıymet Mi?

Eylül 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, ADA son 21 aydır sürekli bir düşüş trendi içinde. Bu 21 ay içinde yalnızca dört ayın aylık mumları pozitif bir kapanış yaptı. 3,67 milyon Cardano adresi şu anda zararda bekliyor ve bu rakam toplam adreslerin %83’ünü temsil ediyor. Adreslerin yalnızca yaklaşık %11,44’ü mevcut piyasa fiyatından kârla satma fırsatına sahipken, yaklaşık %4,95’i kâr ya da zarar etmeden satabilir. Bu da yatırımcıların artık beklemek dışında pek bir çareleri olmadığını gösteriyor.

Endişe verici olansa menkul kıymet olarak ilan edilen altcoinler arasında ADA Coin’in de isminin zikredilmesi. Fakat yatırımcıların atladığı bir şey var. Eğer ADA Coin ismi burada zikredildiği için endişeleniyorsanız altcoinlerin yüzde 90’ından uzak durmanız gerekiyor. Bitcoin ve birkaç merkeziyetsiz (ICO yapmamış, Vakıf ve şirket tarafından desteklenmeyen) kripto para dışında hiçbirini almamalısınız. Çünkü SEC, ADA Coin ve diğerlerinden bahsederken bunu vurguluyor.

ADA Coin Yorum

­­Büyük yatırımcıların sayısı 158’den 142’ye düştü ve büyük yatırımcılar artık toplam token arzının %3’ünden daha azını oluşturmaktadır. Bunun yerine, büyük yatırımcılardan gelen arz artık bireysel yatırımcılara aittir. Yani büyükler satışa başladı ve muhtemelen daha fazla düşüş bekliyorlar. Aktif adresler son yedi gün içinde yaklaşık %41,5 oranında artmıştır. Cardano ağı şu anda çok aktif. Aslında, DeFi faaliyetleri Kilitlenen Toplam Değeri (TVL) yılın en yüksek seviyelerine çıkardı.

Cardano adreslerinin toplam sayısı sürekli artış göstermektedir. Bunun nedeni kısmen Cardano’yu ilk kez satın alan yeni yatırımcılar olabilir. Bununla birlikte, ADA varlıklarını birden fazla cüzdana yaymak amacıyla çeşitlendirme için kullanılan adresleri de içerebilir. Son olarak, Twitter’da ADA’ya yönelik hava çoğunlukla olumlu. Yaklaşık 1.500 olumsuz tweet, 12.431 olumlu tweet ile dengeleniyor.

Şimdilik daha fazla düşüş için şartlar müsait gibi görünüyor. Eğer aşırı satışlar yaşanırsa fiyatın 0,3 dolara kadar indiğini görebiliriz.