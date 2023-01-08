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Büyük Gün Bugün! Kripto Paralara Dikkat Hazırlıklı Olun!

Sayılı gün çabuk geçermiş. Kripto paralar bugün büyük bir hareket yapacak. Yıkım mı? Veya yükseliş mi? İşte olacaklar.
09:55
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önümüzdeki saatlerde kripto paraların yeniden aşırı volatilite ile hareket etmesi bekleniyor. Bugün büyük gün. Cuma günü gelen olumsuz (kripto için) istihdam verisinin ardından PMI sayesinde Bitcoin fiyatının yükseldiğini gördük. Şimdi de farklı bir olayın daha büyük bir kırılımı tetiklemesi bekleniyor. Bugün tam anlamıyla büyük bir gün ve yatırımcılar hazırlıklı olmalı.

Genesis İflas Etti Mi?

2 Ocak tarihinde Gemini borsasının kurucu ortağı Cameron Winklevoss halka açık bir mektup yayınladı. Bu mektupta Digital Currency Group hakkında “iyi niyetli olmayan hareketlerden” bahsediliyordu. Gemini borsasının kurucu ortağı yayınladığı halka açık mektupta “paramızı vermiyorlar” serzenişinde bulundu. Hatta çok daha ileri gidip şu duygusal cümleleri de mektuba ekledi.

“İnsanlar emeklilik yatırımlarını, eğitim masrafları için ayırdıkları parayı hatta sağlık harcamaları için kullanacakları birikimlerini size emanet etti. Onları hayal kırıklığına uğratmayın.”

Sorun şu ki insanlar Gemini borsasına güvenerek varlıklarını buraya emanet etti. Fakat Gemini borsası Earn hizmeti için Genesis platformundan destek alıyordu. FTX çöküşü nedeniyle ciddi anlamda kan kaybeden Genesis şimdi bu parayı ödeyemiyor. Şimdilik Genesis iflas etmedi ancak iflas dahil tüm seçeneklerin üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

Kripto Paralara Dikkat

Yukarıda bahsettiğimiz mektupta Winklevoss, DCG’ye 8 Ocak tarihine kadar süre vermişti. Evet o büyük gün bugün. Artık bugün Genesis bir yol haritası açıklamak zorunda. Aksi taktirde Winklevoss yeniden harekete geçecek ve iş daha da içinde çıkılmaz bir hal alacak. Bugünü Kasım ayıyla karşılaştırırsak ben “CZ’nin FTT Tokenlerimizi satıyoruz” açıklamasını yapmasından 1 gün öncesine benzetirdim. Alameda hakkında ilk büyük kaos başladı ve ardından CZ harekete geçip krizi alevlendirdi. Bugün bu krizin alevleneceği gün olabilir.

Eğer Genesis gerçek bir yol haritası açıklamaz ve Gemini tarafın atağa devam ederse bu tartışmalar kripto para piyasalarını olumsuz etkiler. Nitekim DCG sadece Genesis’ten ibaret değil. Grup şirketi Grayscale, piyasalar için büyük bir risk teşkil ediyor. On milyarlarca doların kripto para piyasalarında hızla satılmaya başladığını hayal edin. Eğer DCG çökerse bu olacak ve kripto paralar çok büyük bir yıkım yaşayacak.

Ancak bugün bir yol haritası açıklanırsa bu durum fiyat üzerindeki baskıyı ciddi anlamda azaltır ve hızla 18.000 dolara yürüyen bir BTC fiyatı görebiliriz.

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