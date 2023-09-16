Kripto paraların sürekli gelişen dünyasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple‘a karşı açtığı davanın 13 Temmuz’da beklenmedik bir dönüş yapmasından bu yana yatırımcılar kripto paranın fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. XRP‘nin arkasındaki şirket olan Ripple, kısmi de olsa önemli bir zafer ilan etti. ABD mahkemesi XRP’nin kurumsallar dışındaki satışlarının menkul kıymet olmadığına hüketmesi altcoin’in fiyatında geçici bir yükselişe yol açtı.

Ekim’de XRP Kaç Dolar Olabilir?

Tecrübe kripto para analisti TradingShot, 13 Eylül’de TradingView’de paylaştığı gönderide, mahkeme soruşturmasının olumlu etkisinin azaldığını kabul ederken, önümüzdeki aylarda XRP için neler beklenebileceğine dair bir fikir verdi. Analist, kararın ardından XRP’nin fiyatının Nisan 2022’den bu yana ilk kez fiyatını 0,90 doların üzerine çıkaran hızlı bir ralli gördüğüne dikkat çekti.

TradingShot, ortaya koyduğu analizinde bu düşüşün XRP‘nin günlük zaman diliminde 50 hareketli ortalamanın (MA) altına düşmesine, kritik destek seviyelerinin aşılmasına ve günlük zaman diliminde 200 MA ile haftalık zaman diliminde 50 haftalık MA’ya dokunmasına yol açtığını belirtti. Bu önemli hareketli ortalamalar artık XRP için destek bölgeleri karşılık geliyorlar ve alıcıların altcoin‘i desteklemek için önemli bir eşiğin aşılmasını sağladıklarını gösteriyor.

TradingShot, bu gözlemleri ve analizi ışığında XRP’de yükseliş beklediğini dile getirdi. Analist, Ekim ayı için orta vadeli fiyat hedefini 0,56750 dolar olarak belirlerken, XRP’nin fiyatının önümüzdeki ay artmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Ocak 2024 İçin XRP Fiyat Tahmini

TradingShot’ın analizinin dikkate değer yönlerinden biri, günlük zaman dilimindeki Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) daha yüksek dipler oluşturması. Özellikle, bu model potansiyel olarak 2 Ocak 2023 ve 13 Haziran 2022’de gözlemlenene benzer bir dip dizilimin oluşumuna işaret ediyor.

Analist, mevcut piyasa dinamiklerini Haziran ve Aralık 2022 arasında ortaya çıkan modelle karşılaştırarak Nisan-Eylül 2023 dönemiyle paralellikler kurdu. Bu karşılaştırma, XRP’nin fiyatındaki gidişatının yükseliş etkileriyle benzer bir model izleyebileceğini gösteriyor.

XRP’nin geleceğine ışık tutan TradingShot ayrıca Ocak 2024 için 0,9300 dolarlık uzun vadeli bir hedef verdi. Bu uzun vadeli tahmin, olumlu ivmenin yeni yıla kadar uzayabileceğini gösteriyor. Analist, “Sonuç olarak yükseliş trendindeyiz ve Ekim için orta vadeli hedefimiz 0,56750 Dolar, Ocak 2024 için ise uzun vadeli hedefimiz 0,9300 dolar.” dedi. Bu güncel fiyatlarla XRP’nin neredeyse değerini iki kat artıracağı anlamına geliyor.