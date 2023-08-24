Zamanında ve yerinde yaptığı çağrılarla tanınan kripto para analisti Justin Bennett, Bitcoin‘in (BTC) en son 2017’de kaydettiği tepe seviyeyi tekrar ziyaret edebileceği konusunda yatırımcılara seslenerek uyardı. İşte Bennett’in Bitcoin için ortaya koyduğu korkutucu öngörü.

Bitcoin’in Fiyatında Yüzde 50 Oranında Düşüş Bekliyor

Tecrübeli kripto para analisti Justin Bennett, X’teki kişisel hesabından Bitcoin’in mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 50 oranında düşebileceği tahmininde bulundu. En büyük kripto paranın yaklaşık on yıldır bağlı kaldığı yükselen kanaldan çıkarak yönünü aşağı çevirdiğini gösteren bir grafiği kullanan Bennett, Bitcoin’in 2018 ile 2020 yılları arasında güçlü bir direnç bölgesi olarak hareket eden 14 bin dolar desteğinin biraz altına düşebileceğini kaydetti.

Bennett, uyarısını “Makro direnci gösteren bu grafiği Mart ayında, Bitcoin’in 29 bin dolar ile 33 bin dolar arasında seyrettiği dönemde yayınlamıştım. 31 bin 800 dolar son kaydedilen tepe seviye oldu. Tahmin edin sırada ne var.” diyerek yaptı.

Bitcoin’deki düşüşün hisse senedi endeksi S&P 500‘ün (SPX) çift haneli rakamlara düşmesiyle tetiklenebileceğine dikkat çeken kripto para analisti, “Peki bu düşüşü ne tetikleyebilir” derken, “SPX’in değerinin dörtte birinden fazlasını kaybetmesiyle bu düşüş tetiklenebilir. Ağustos ayının düşüş eğilimli bir ay olarak tamamlanıp tamamlanmayacağını görmek ilginç olacak.” eklemesini yaptı.

Düşüşün Tetikleyicisi S&P 500’ü Olacak

Bennett, hisse senedi endeksi S&P 500’ün Temmuz ayında ulaştığı 4 bin 610 seviyesinin üzerine çıkamaması halinde düşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Analistin dikkat çektiği 4 bin 610 seviyesi, SPX’in 2022 yılının Ocak ayında kaydedilen 4 bin 820 seviyesinin altında yer alıyor oluşu ile endeksin düşen tepeler kaydettiğini gösteriyor.

Bennett, beklentisini açıklarken “Bunun daha düşük bir tepe olarak teyit edilmesi halinde SPX‘te yüzde 27’lik bir düşüş mümkün. Diğer endekslerden ve Apple gibi büyük şirketlerin hisselerinde zaten önemli düşüşler görüldü. Bu yüzden bunu göz ardı etmemelisiniz. Bu gerçekleşirse kripto para piyasasında katliamı hayal edin.” ifadelerini kullandı.