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  •   Bugün Yapılan FED Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Bugün Yapılan FED Açıklamaları! Kripto Paraları Neler Bekliyor?

2022 yılı yoğun gündemiyle devam ediyor. Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Son FED açıklamaları ve diğer detaylar.
21:30
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Resesyon endişesine rağmen bu ay 75 baz puan faiz artışı yapan FED neler planlıyor? Son stablecoin açıklamalarını nasıl yorumlamak gerekiyor? Son günlerde FED üyelerinin yaptığı açıklamalar ve orta vadeli beklentiler neler? Kripto paraların geleceğini yakından ilgilendiren gelişmeleri ele alıyoruz. İşte detaylar.

Stablecoin Düzenlemesi

Fed, fiat destekli stablecoin’lerin ihracını yapan şirketlerin yeterli likit varlığa sahip olmaması konusundaki endişelerini dile getiriyor. Federal Rezerv, cuma günü en son “Para Politikası Raporu”nu yayınladı ve stablecoin endüstrisini (özellikle algoritmik stablecoinler) finansal istikrarsızlık riski olarak sınıflandırdı. Bu arada, fiat destekli stablecoinlerin Tether’in USDT‘si ve Binance borsasının BUSD’si üzerindeki konsantrasyonuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Hızla büyüyen dijital varlık piyasaları göz önüne alındığında, Fed, Kongre’ye sunulan Para Politikası Raporunda “belirli stablecoinlerin değerindeki çöküş” ile somutlaşan sektördeki “yapısal kırılganlıkları” vurguladı.

USDT, USDC ve BUSD’nin stablecoin piyasa değerinin ezici çoğunluğunu oluşturduğunu göz önünde bulunduran FED, onları destekleyen temel varlıklarla ilgili şeffaflık eksikliğinin yanı sıra varlığın kırılganlığını artırabilecek ilgili temel riskin ana hatlarını çizdi.

“Güvenli ve yeterince likit varlıklarla desteklenmeyen ve uygun düzenleyici standartlara tabi olmayan stablecoinler potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı işlemlere karşı duyarlılık dahil olmak üzere yatırımcılar ve potansiyel olarak finansal sistem için riskler yaratır. Diğer kripto para birimlerinde kaldıraçlı işlemler için marj gereksinimlerini karşılamak adına stabkecoinlerin artan kullanımı, talepteki volatiliteyi artırabilir. İtfa riskleri artabilir”.

Stablecoin’ler, Terra‘nın UST’sinin olağanüstü çöküşü nedeniyle son haftalarda hükümet yetkililerinin ve düzenleyicilerin dikkatini giderek daha fazla çekti. Böyle bir fiyaskonun ardından SEC Komiseri Hester Peirce, bu varlıkların hızla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen daha önce stablecoinlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde düzgün bir şekilde denetlenmediğini ve yasa koyucuların varlık için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak için “hızlı hareket etmeleri” gerektiğini söyledi.

FED Ne Yapacak?

Bu yıl en büyük korku kripto para düzenlenmeleriydi. Ancak 2022’nin yeni ayları bizi karşıladıkça çok daha ciddi sorunlar edinmeye başladık. FED oldukça şahin bir görünüm takınmaya başladı ve Amerika’da enflasyon %9’a doğru gidiyor. FED ayağını gazdan kesmeye niyetli değil. Geçtiğimiz aylarda 100 baz puanlık faiz artışı sadece espri mahiyetinde ortaya atılırken bugün ciddi ciddi konuşuluyor.

FED üyeleri resesyona yol açmadan büyümeyi bir miktar kısmak ve enflasyonu dizginlemek istiyor. Kripto paralar için bu durum hiç iyi değil. Kış aylarında daha da zirve yapması beklenen enerji, gıda fiyatları belki de 100+ baz puan faiz artışlarının konuşulduğu ortamlar doğuracak. Önümüzdeki ayın başında açıklanacak FOMC tutanakları bize fazlasıyla fikir verecek. Aynı zamanda kripto paraların tamamı bu toplantıda konuşulan diğer detayları öğrendikçe kendini geleceğe hazırlayacak. Eğer FOMC tutanakları 100 baz puan isteyen, daha sert önlemler talep eden üyelerin yorumlarıyla dolu olursa bugünlerde yaşadığımıza benzer sert düşüşleri yeniden görebiliriz.

En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 19.485 dolardan alıcı buluyor.

FED Üyeleri ve Yellen Bugün Neler Söyledi?

Üyeler bugün önemli açıklamalarda bulundu ve bu söylemler atılacak adımlarla ilgili bize bazı tüyolar veriyor.

Cleveland Başkanı Loretta J. Mester

  • Resesyon riskleri artıyor. Resesyon: Ekonomik durgunluk, küçülme.
  • Talepte yavaşlama görmemiz gerekiyor.
  • Büyümenin yavaşlamasına rağmen bir resesyon olmayacak.
  • Bazı enflasyon göstergeleri Mayıs ayında Nisan’a göre daha kötü görünüyordu.
  • Enflasyon hedefimiz olan %2’nin zaman alacağını kabul ediyoruz.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller

  • Tipik bir durgunlukta bile FED’in politika faizini sıfıra düşürmesi ve tahvil satın alması için halen iyi bir şansı var.
  • Beklediğim veriler gelirse Temmuz ayında 75 baz puanı destekleyeceğim.
  • Durgunluk endişeleri piyasa tarafından biraz abartıldı.
  • Aşırı iş gücü talebi ücretleri artırıyor.
  • İşsizlik %4,5 hatta daha üzerine çıkabilir. Daha kötüye gidebilir.
  • Sadece ekonomiyi yavaşlatmak istiyorum, resesyona neden olmak istemiyoruz.

Hazine Bakanı Yellen

  • Biden, Çin’e yönelik yeni bir tarife politikası hazırlıyor.
  • GAZ vergisi konusunda bir şeyler yapabiliriz. (Vergilerin duraklatılması vs)
  • Enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlamasını bekliyoruz.
  • Enflasyon küresel nedenlerden dolayı artıyor. Bu faktörlerin bir gecede ortadan kalkmasını bekleyemeyiz.
  • Tüketici harcamaları halen çok güçlü.
  • Ekonominin yavaşlamasını bekliyorum.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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