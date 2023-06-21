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Kripto para piyasalarındaki analistlerin, yorumcuların sayısı her geçen yıl tıpkı fiyat gibi katlanarak artıyor. Ancak bunların arasında doğru tahminleriyle ön plana çıkanlar var. Bunlardan biri son büyük yükselişi doğru tahmin etti ve bu tahminini yaparken sonraki hareketin ne olacağını da açıkladı.

Doğru Tahmin Eden Kripto Analisti

Popüler kripto para analisti Jason Pizzino Bitcoin’in Wyckoff birikim şemasının ilerleyen aşamalarında olduğunu söylüyor; bu da bir varlığın yaklaşan bir boğa piyasası için temel oluşturduğunu gösteriyor. Elbette bu tahmini yaptığı sırada BTC fiyatı bu seviyede değildi. O günlerde yaptığı tahminlerde Pizzino Bitcoin’in muhtemelen Wyckoff birikim şemasının D Aşamasında olduğunu söylemişti.

Analistin yakın tarihli tahmini Bitcoin‘in 25.000 doların altına gerilemeden önce işlem aralığının zirvesine (30.000 dolar) yükseldiğini vurguluyor.

“Bitcoin hala yükseliş eğiliminde. E Aşaması ve D Aşaması her ikisi de içinde bulunulması gereken oldukça önemli yükseliş yapılarıdır. Bunu E Aşamasından D Aşamasına çevirmek istememin nedeni, yukarı yönlü bir itme yaşamış olmamız ve piyasanın temelde fiyat tekrar yükselmeden önce piyasadan olabildiğince fazla arz çekmeye çalıştığı bu aşamadan geçiyor gibi görünmemizdir. Yani her iki durumda da, ister D Aşaması ister E Aşaması olsun, yükseliş durumunda. Yükseliş yapısındadır. Ve eğer D Aşamasındaysa, aslında kaçıranlar için şu anda daha fazla fırsat var… yeniden birikim alanında Bitcoin’e girmek için. İşte bu yüzden 25.000 dolar bir boğa piyasası yapısı, piyasa daha da ilerlemeden önce bir boğa piyasası desteği olarak bakıyorum.”

İlk hedefi gerçekleşen analist şimdi Bitcoin 25.000 dolar ve altına inerse ikinci tahminini de doğrulamış olacak.

Bitcoin Yorum

Bitcoin fiyatı için 30.800 dolar seviyesi kritik, 14 Nisan tarihinde fiyat bu bölgede zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Ardından 24.778 dolar seviyesine kadar geriledi. BTC eğer 30.800 dolar bölgesini desteğe çevirebilirse 1 Haziran 2022 tarihindeki 32.200 dolar direnci test edilebilir. Bu bölgenin de aşıldığı senaryoda 33.000, 37.700 ve 40.000 dolar hedeflerine ulaşıldığını görebiliriz.

En iyimser senaryoda son 15 günde yaşanan olumlu gelişmelerin fiyatı orta vadede 40.000 dolar seviyesine itmesi gerekir. Olası geri çekilmede ise BTC’nin 28.250 dolar üstünde tutunması ve yukarı yönlü yeni bir atak başlatması gerekir.