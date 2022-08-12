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Bu Verilere Dikkat! İşte Haftanın En Çok Kazanan Kripto Paraları!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD verilerinden sonra piyasa ciddi bir toparlanma yaşamış gibi görünüyor. İşte bu süreçte en çok yükselen altcoinler.
17:45
12 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından açıklanan veriler sonrasında piyasada büyük bir hareketlilik yaşandı. 5-12 Ağustos arasında bazı kripto paralar ise diğerlerine göre çok daha iyi performans göstermişler gibi duruyor.

Celsius (CEL) : 93.59%

CEL, 1 Ocak’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında hareketini sürdürüyordu. Bu aşağı yönlü hareket, 13 Haziran’da 0,09 doların en düşük seviyesine dokundu.

Fiyat o zamandan beri artıyor ve üçüncü denemede azalan direnç çizgisini kırmayı başararak kendisini yukarıya atmış gibi görünüyor. Kırılma 8 Ağustos’ta gerçekleşti. Ayrıca, CEL 2,10 dolar destekli yatay alanı da geri almış gibi görünüyor.

Yukarı hareket devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 3,45 dolarda bulunuyor.

Ankr (ANKR) : 50.59%

ANKR, 18 Haziran’dan bu yana kademeli olarak yukarı doğru hareketini sürdürüyordu. 10 Ağustos’ta daha net bir dip noktası oluşturdu ve ertesi gün keskin bir şekilde artarak 0,058 dolara ulaştı. Bu önemli artışa rağmen, ANKR, şu anda direnç görevi gören 0.0535 dolarlık alanı aşamadı (kırmızı simge). Bölge daha önce Haziran 2021’den beri destek görevi görüyordu (yeşil simgeler).

Dolayısıyla, yükseliş eğiliminin tersine çevrilmesinin onaylanması için ANKR’nin bu seviyeyi geri alması gerekiyor olabilir.

Decred (DCR): 29.33%

ANKR’ye benzer şekilde, DCR azalan bir direnç çizgisini izliyordu. Şimdiye kadar, dört kez kırılım girişiminde bulundu (kırmızı simgeler). ANKR’den farklı olarak, fiyat henüz kırılmadı, uzun fitiller yarattı ve her seferinde reddedildi (kırmızı simgeler). Kırılmayı başarana kadar, trendi yükseliş olarak kabul etmek pek de mantıklı olmayabilir.

Near Protocol (NEAR) : 26.58%

0, 18 Haziran’dan beri yükselen bir paralel kanal içinde yükseliyordu. 5 Ağustos’ta bundan çıktı ve iki gün sonra destek alanını doğrulamak adına bu noktaya bir geri dönüş gerçekleştirdi (yeşil simge). O zamandan beri, NEAR hızlanan bir oranla artıyor.

Yukarı hareket devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 6,45 dolarda bulunuyor.

Nexo (NEXO) : 23.66%

DCR’ye benzer şekilde NEXO, yılın başından beri azalan bir direnç çizgisinin altında seyrediyordu. Şu anda dördüncü direnci kırma denemesini yapıyor (kırmızı simgeler). Çizgi ayrıca 0,95 dolar direnç alanıyla da çakışıyor.

Bir kırılma meydana gelirse, bir sonraki direnç 1,17 dolarda görünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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