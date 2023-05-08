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Altcoinler o kadar cazip seviyelere geriledi ki yükselişi kaçıranlar düşüş devam ederse havaya uçacak. Çoğu popüler altcoin Bitcoin kadar etkileyici kazançlar elde edemedi ancak düşüşte ondan fazla kaybetmeyi başarıyorlar. Bu da boğa başlangıcındaki BTC yükselişleri için gayet normal bir süreç. Eğer BTC yükselirse mevcut seviyeler alım için iyi olabilir. Peki Bitcoin yükselir mi?

Bitcoin Ne Zaman Yükselecek?

Makro ekonomik gelişmeler bitiyor borsalarla ilgili FUD başlıyor derken ABD yaptırımlar açıklıyor. Tam her şey yükselişe hazır derken bu sefer de ABD piyasalarının düşüşüyle Bitcoin yönünü aşağı çeviriyor. Kripto para yatırımcıları son 1,5 yılda kesinlikle sabır testine tabi tutuluyor. Yine de zorluk 2022 yılından daha iyi bir ortamdayız.

Geçtiğimiz 17 gün boyunca Bitcoin fiyatı 27.250 dolar ile 29.550 dolar arasında %8,5’luk bir alanda hareket etti. Bu sayede 40 günlük volatilite metriği %40’ın altına indi. S&P500 endeksinin tarihsel volatilitesi Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesi olan %17’ye ulaştığı için bu durum yalnızca kripto paralarla sınırlı kalmadı. Yatırımcılar risk iştahını kaybettikçe BTC fiyatı yatay seyrediyor

Risk piyasalarındaki nispeten düşük fiyat salınımlarını açıklamak için resesyon beklentisi, ABD Merkez Bankası faiz artırımlarına son verene kadar yeni pozisyon almak istemeyen yatırımcılar veya daha az riskli varlıklara artan talebi gerekçe gösterebiliriz. Birçok kişi, multi-milyarder fon yöneticisi Warren Buffett da dahil olmak üzere, ticari gayrimenkulün ileride büyük bir türbülansı tetikleyebilecek büyüyen bir endişe kaynağı olmasından korkuyor.

Bitcoin fiyatının yükselişi için 28.000 dolar seviyesinin dirence dönüşmeden üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yani önümüzdeki saatler Bitcoin fiyatının kısa vadeli geleceği açısından belirleyici olacak.

Kripto Paralar Daha Düşer Mi?

Bitcoin için endişe verici bir işaret var ve bu yükseliş bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Bitcoin üç aylık vadeli işlemleri balinalar ve arbitraj masaları arasında popülerdir. Ancak, bu sabit aylık sözleşmeler genellikle spot piyasalara kıyasla hafif bir primle işlem görür ve bu da satıcıların uzlaşmayı geciktirmek için daha fazla para istediğini gösterir. Negatif vadeli işlem sözleşmesi primi ve opsiyonları kullanarak riskten korunma maliyetlerinin artması kripto paralardaki düşüşün devam edebileceğini söylüyor.

Bitcoin fiyatındaki ara yükselişler profesyonel yatırımcıları cezbetmedi ve long yönlü pozisyonlara bir akın görmedik. Bitcoin opsiyonları ve vadeli işlem piyasaları, profesyonel yatırımcıların düşüş beklentisinde olduğunu gösteriyor.

Bu beklenti henüz büyük bir hareket için ivmelenmiş değil. Yatırımcıların short yönlü pozisyonlara da benzer bir baskın talep göstermiyor oluşu 28.000 doların direnç olarak kısa vadede kalıcı olmayabileceğini söylüyor. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar Bitcoin ayılarını cesaretlendirecek dolayışıyla 23.400 dolar seviyesine doğru daha hızlı bir düşüş için yeterli short talebini tetikleyecektir. Şimdilik gelecek enflasyon verici makro cephede güçlü bir sinyal olacak. Beklenti üstünde açıklanan veri enflasyonda düşüşün durakladığına ve Fed’in daha da şahinleşebileceğine işaret edecek. Bu da kripto paraların daha büyük kayıplar yaşamasına zemin hazırlayacak.