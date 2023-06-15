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  •   Bu Üç Altcoinde Yüzde 10 Düşüş! Veriler En Çok Bunları Etkiledi!

Bu Üç Altcoinde Yüzde 10 Düşüş! Veriler En Çok Bunları Etkiledi!

Özet

  • Fed açıklamaları ve düzenleme tartışmaları ADA, DOGE ve BNB'de yüzde 10 oranına varan düşüşe neden oldu.
  • Fed açıklamaları sonrasında önemli hisseler ve kripto paralar geriledi.
  • Veriler sonrasında kripto paralar toplam değerinde de düşüş yaşandı.
14:05
15 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasaları, geçen haftaki düzenleyici eylem ve dünkü Fed notlarından sonra düşmeye devam ediyor. Peki, kripto paralar son açıklamaların ardından düşüş eğilimi sonuçları neler?

Altcoinlerde Son Durum!

Geçtiğimiz hafta Cardano (ADA), %22’lik düşüşle piyasanın en büyük on kripto para birimi arasında en çok kaybeden oldu. CoinGecko’ya göre son gün içinde varlık %7 düştü. Geçen hafta diğer büyük kaybedenler arasında Binance’in BNB token’ı (%10,3 düşüş), XRP (%9,1 düşüş) ve Dogecoin (%9,5 düşüş) yer alıyor. Ayrıca Bitcoin (BTC) Çarşamba sabahı 25.000 doların altına düştü ve %4 düşüşle 24.900 dolardan işlem gördü. Hafta boyunca, piyasanın en büyük kripto para birimi varlığı %6 düştü.

CoinGecko verileri, toplam kripto para biriminin son 24 saatte %4,2 veya kabaca 40 milyar dolar kaybettiğini gösteriyor. Ethereum (ETH) %6,4 düştü ve üç ayın en düşük seviyesi olan 1.630 dolara ulaştı. Haftalık zaman çizelgesinde, ETH şu anda %11,3’ten fazla düştü.

Piyasalar başlangıçta Fed’in kararına yumuşak bir tepki gösterdi ve toplantının ardından yatay işlem gördü; ancak gerileme Perşembe sabahı hızlandı. Amerikan merkez bankası, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranını koruyarak gösterge faizini değiştirmedi.

Fed Sonuçları!

Ayrıca, yılsonuna kadar birkaç faiz artırımının daha yapılabileceğine dair ipuçları da verildi. Faiz artışları, borçlanma maliyetini yükselterek krediyi pahalı hale getirir ve bu da ücret ve iş büyümesi için alanı daraltır. Aynı zamanda, doğrudan banka mevduatları ve devlet tahvillerindeki yüksek faiz oranları, hisse senetlerini ve kriptoyu yatırımcılar için daha az çekici hale getirebilir. FOMC toplantısının ardından dolar endeksinin (DXY) diğer ters para birimlerine karşı bugünkü %0,17’lik yükselişi, fiyat hareketinin Fed’in kararından kaynaklandığını daha da teyit ediyor.

Haberlerin ardından S&P 500 endeksi ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksleri düşerken, ABD borsası da Fed’in belirsiz faiz artırımına olumsuz tepki verdi. Ancak hisse senedi endeksleri gün içi kayıplarını toparladı, S&P günü %0,08 ve Nasdaq %0,86 kazançla kapattı.

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