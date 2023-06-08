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İlk ve en yaygın kullanılan stablecoin’e güç veren, Blockchain özellikli platform tether. to’yu işleten şirket Tether Operations Limited (Tether), bugün Tether Gold’un (XAUT) Uquid’de bir ödeme yöntemi olarak kabul edileceğini duyurdu.

XAUT Ödeme Olarak Kabul Edilecek!

Merkezi olmayan finans (DeFi) ve Web3’ü çevrimiçi perakende alışverişe getiren 120 milyondan fazla fiziksel, dijital ve NFT ürünü içeren bir e-ticaret platformu. 2016 yılında kurulan Uquid, metaverse ve geleneksel e-ticareti birleştiren bir çevrimiçi perakende ekosistemidir. Müşterilere, kripto para birimi veya itibari para birimi kullanarak ürün satın alma konusunda uygun ve güvenli yöntemler sağlamak için tasarlanmıştır. Artık XAU₮’yi bir ödeme yöntemi olarak kabul etmenin yanı sıra müşteriler, Uquid’den Bitcoin veya Tether’in ABD dolarına sabitlenmiş token’ları (USDT) ve ayrıca birkaç başka kripto para birimi türü ile rahat ve güvenli bir şekilde mal satın alabilirler.

Uquid’in çevrimiçi mağazası, müşterilere giyim, ayakkabı, elektr

onik cihazlar, bilgisayarlar, ev eşyaları, spor malzemeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere milyonlarca farklı türde gerçek dünya ürününe erişim sunar. Müşteriler ayrıca NFT’lere, oyun kartlarına, akış ve oyun aboneliklerine, mobil yüklemelere ve daha fazlasına erişim sağlayarak Uquid’in dijital ürün yelpazesinden yararlanabilirler.

XAUT Avantajları!

XAU₮ ile Uquid müşterileri artık çevrimiçi satın alımlarını fiziksel altının sahipliğini temsil eden bir dijital varlıkla yapabilirler. Dünyanın ilk, en istikrarlı ve en güvenilir stablecoin’i olan USD₮’nin yaratıcıları tarafından geliştirilen 1 XAU₮ token, London Good Delivery altın külçesinde 1 troy ince altını temsil eder. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: