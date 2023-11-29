Bu Ortaklık Büyük Etki Uyandırır! Altcoinden Beklenmeyen Girişim!

Popüler meme token Floki’nin (FLOKI) kardeş projesi TokenFi (TOKEN), oldukça beğenilen gerçek dünya varlıkları (RWA) tokenizasyon platformunu 2024 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

FLOKI’den 16 Trilyon Dolarlık Girişim

Yüksek risk oranına sahip proje, 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara ulaşması beklenen büyüyen tokenizasyon endüstrisinin bir parçasını kapma girişimi olarak görülüyor. Ekip Chainlink’in (LINK) diğer önemli ortaklarla birlikte gelecek modüle teknik destek sağlayacağını duyurdu. TokenFi, RWA platformunun Chainlink’in çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolü (CCIP) ve Proof of Reserve (PoR) gibi amiral gemisi ürünlerini kullanacağını açıkladı.

TokenFi’nin Chainlink ile işbirliği, ikincisinin RWA teknoloji altyapısı sağlama konusundaki uzun geçmişi göz önüne alındığında önemli bir başarı olabilir. Halihazırda 9 trilyon dolardan fazla işlemi mümkün kılan Chainlink’in gelişmiş ürün cephaneliği, RWA platformlarının büyümesine güç veriyor.

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RWA tokenizasyonu, ayı piyasasındaki en sıcak kripto hikayelerinden biri haline geldi. Tokenizasyon, gayrimenkul, emtia ve tahviller gibi gerçek dünya varlıklarını bir blockchain üzerinde token olarak temsil etmeyi içerir. DeFiLlama’nın verilerini kullanarak yazı kaleme alındığında RWA protokollerinin 5,7 milyar dolarlık toplam kilitli değere (TVL) sahip olduğunu belirtti. Ayrıca TokenFi, ERC-3643 standardının uygulanmasından da daha öncesinde bahsetmişti. TokenFi, standart seçeneği kullanılarak 28 milyar dolar değerindeki varlıkların zincire getirildiğini iddia etti.

TokenFi, geçen ayki açılışından bu yana kripto para alanında büyük ilgi topladı. Projenin merkezinde, seçilmiş merkezi olmayan ve merkezi borsalarda işlem gören yerel varlık TOKEN yer alıyor. CoinMarketCap’e göre, ilk girişiminin ardından token’ın değeri istikrar kazandı ve yazı kaleme alındığında 0,0271 dolardan işlem görüyor. Ancak FLOKI son zamanlarda benzer bir başarı elde edemedi. Piyasa değerine göre dördüncü en büyük meme token, geçen ay değerinin %10’undan fazlasını kaybetti ve haberin yazıldığı sırada 0,00003213 dolar seviyesinde işlem görüyor.