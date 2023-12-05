Kripto Para

Bu Kripto Para Borsası Singapur’dan Tam Yetkiyi Aldı

Özet

  • Kripto para borsası DigiFT Singapur’da önemli bir başarı elde etti.
  • Borsa Singapur Para Otoritesi’nin (MAS) onayını aldı.
  • Gerçek dünya varlıklarının token’laştırılmasına yönelik borsanın öncü bir konumu var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin alanında bugün dikkat çeken bir gelişme olarak kripto para borsası DigiFT, MAS FinTech Regulatory Sandbox’un gerekliliklerini başarıyla yerine getirdikten sonra Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) düzenleyici onaylar aldı. Kurucu ve CEO Henry Zhang, DigiFT’in prestijli MAS Sandbox’ına kabul edilen otomatik piyasa yapma mekanizmasına sahip ilk borsa olduğunu gururla duyurdu.

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Kripto Para Borsasına MAS Tam Yetki VerdiSingapur’un Kripto Ortamında Yenilik ve Düzenlemenin Dengelenmesi

Kripto Para Borsasına MAS Tam Yetki Verdi

Regulatory Sandbox kavramı, bir finans sektörü düzenleyicisi tarafından, düzenleyicinin gözetimi altında kontrollü bir ortamda özel firmalar tarafından getirilen yeniliklerin küçük ölçekli, canlı test edilmesine izin vermek için kurulan bir çerçeve anlamına geldiğini belirtelim.

DigiFT’nin başarısı sadece bununla da sınırlı kalmadı. Kripto para borsası aynı zamanda Salı günü MAS Sermaye Piyasası Hizmetleri (CMS) lisansını da aldı. Buna ek olarak, borsa 1 Aralık’ta Tanınmış Piyasa Operatörü (RMO) lisansı alarak yolculuğunda önemli bir zorluğu da aştı. Bu düzenleyici onay, DigiFT’nin MAS tarafından belirlenen en yüksek standartlara ve düzenlemelere uyma konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Singapur’un Kripto Ortamında Yenilik ve Düzenlemenin Dengelenmesi

Singapur, inovasyonu teşvik etmek ve kripto sektöründe sağlam düzenlemeler uygulamak arasındaki hassas dengede yer aldı. MAS Genel Müdürü Ravi Menon, kripto para birimlerinin çok yönlü doğasını vurgulayarak, “dijital para testini geçememiş” olsalar da, altta yatan teknolojinin spekülatif kripto kullanımının ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. DigiFT’nin onayı, Singapur’un yenilikçi iş modellerini kontrollü bir ortamda tanıyan ilerici yaklaşımını sergiliyor.

Kripto para borsasının CEO’su Zhang, “DigiFT, MAS FinTech Regulatory Sandbox’a kabul edilen otomatik piyasa yapma (AMM) mekanizmasına sahip ilk borsa oldu” açıklamasını yaptı. Otomatik piyasa yapıcılığı, merkezi olmayan borsalar (DEX‘ler) için temel bir protokol ve merkezi muadillere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Zhang ayrıca MAS Regulatory Sandbox’ın yenilikçi iş modelleri için bir gözlem platformu olarak hizmet verdiğini ve tam lisanslar için buranın şartlarını yerine getirmenin zorunlu olduğunu açıkladı. DigiFT‘in başarısı, AMM mekanizmasına sahip başka hiçbir iş modelinin MAS Sandbox’a henüz girmediği göz önüne alındığında benzersiz bir duruma işaret etti.

Ethereum Blockchain üzerine inşa edilen DigiFT’in platformu, ikincil ticaret likiditesinde devrim yaratacak. Borsa, tahvil ve hisse senedi gibi gerçek dünya varlıkları tarafından desteklenen menkul kıymet token’larının alım satımını kolaylaştıracak. Yatırımcılar, fiat para birimi veya stablecoin’ler kullanarak zincir üzerindeki varlıklara sorunsuz bir şekilde ulaşacak. Ayrıca bunların ticaretini yapıp kullanabilecek.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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