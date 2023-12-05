Bu Kripto Para Borsası Singapur’dan Tam Yetkiyi Aldı

Bitcoin ve altcoin alanında bugün dikkat çeken bir gelişme olarak kripto para borsası DigiFT, MAS FinTech Regulatory Sandbox’un gerekliliklerini başarıyla yerine getirdikten sonra Singapur Para Otoritesi’nden (MAS) düzenleyici onaylar aldı. Kurucu ve CEO Henry Zhang, DigiFT’in prestijli MAS Sandbox’ına kabul edilen otomatik piyasa yapma mekanizmasına sahip ilk borsa olduğunu gururla duyurdu.

Kripto Para Borsasına MAS Tam Yetki Verdi

Regulatory Sandbox kavramı, bir finans sektörü düzenleyicisi tarafından, düzenleyicinin gözetimi altında kontrollü bir ortamda özel firmalar tarafından getirilen yeniliklerin küçük ölçekli, canlı test edilmesine izin vermek için kurulan bir çerçeve anlamına geldiğini belirtelim.

DigiFT’nin başarısı sadece bununla da sınırlı kalmadı. Kripto para borsası aynı zamanda Salı günü MAS Sermaye Piyasası Hizmetleri (CMS) lisansını da aldı. Buna ek olarak, borsa 1 Aralık’ta Tanınmış Piyasa Operatörü (RMO) lisansı alarak yolculuğunda önemli bir zorluğu da aştı. Bu düzenleyici onay, DigiFT’nin MAS tarafından belirlenen en yüksek standartlara ve düzenlemelere uyma konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Singapur’un Kripto Ortamında Yenilik ve Düzenlemenin Dengelenmesi

Singapur, inovasyonu teşvik etmek ve kripto sektöründe sağlam düzenlemeler uygulamak arasındaki hassas dengede yer aldı. MAS Genel Müdürü Ravi Menon, kripto para birimlerinin çok yönlü doğasını vurgulayarak, “dijital para testini geçememiş” olsalar da, altta yatan teknolojinin spekülatif kripto kullanımının ötesinde bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. DigiFT’nin onayı, Singapur’un yenilikçi iş modellerini kontrollü bir ortamda tanıyan ilerici yaklaşımını sergiliyor.

Kripto para borsasının CEO’su Zhang, “DigiFT, MAS FinTech Regulatory Sandbox’a kabul edilen otomatik piyasa yapma (AMM) mekanizmasına sahip ilk borsa oldu” açıklamasını yaptı. Otomatik piyasa yapıcılığı, merkezi olmayan borsalar (DEX‘ler) için temel bir protokol ve merkezi muadillere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Zhang ayrıca MAS Regulatory Sandbox’ın yenilikçi iş modelleri için bir gözlem platformu olarak hizmet verdiğini ve tam lisanslar için buranın şartlarını yerine getirmenin zorunlu olduğunu açıkladı. DigiFT‘in başarısı, AMM mekanizmasına sahip başka hiçbir iş modelinin MAS Sandbox’a henüz girmediği göz önüne alındığında benzersiz bir duruma işaret etti.

Ethereum Blockchain üzerine inşa edilen DigiFT’in platformu, ikincil ticaret likiditesinde devrim yaratacak. Borsa, tahvil ve hisse senedi gibi gerçek dünya varlıkları tarafından desteklenen menkul kıymet token’larının alım satımını kolaylaştıracak. Yatırımcılar, fiat para birimi veya stablecoin’ler kullanarak zincir üzerindeki varlıklara sorunsuz bir şekilde ulaşacak. Ayrıca bunların ticaretini yapıp kullanabilecek.