Popüler bir kripto para analisti bu iki altcoini işaret ederek yükseliş hareketine geçebileceği konusunda yatırımcıları uyardı!

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Uzman bir kripto para analisti ve yatırımcısı, son zamanlarda oldukça popüler olan iki altcoinin önümüzdeki günlerde yükseliş hızını arttırabileceğini belirtti.

INJ Fiyat Hedefi!

Kripto para piyasalarında Altcoin Sherpa olarak bilinen takma isimli analist Twitter üzerinden 184.400 takipçisine, merkezi olmayan türev borsası Injective Protocol’ün token’ı INJ hakkında görüşlerini paylaştı. Analist açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2 dolar seviyesindeki alanın tamamı büyük bir tedarik bölgesi. Bununla birlikte token son birkaç hafta içinde birkaç kez dinlendi ve bence birçok satıcı 2 doları aştı. 1.80 dolar seviyesinden aldığım token’ları 2.50 dolar seviyesine kadar elimde tutmayı hedefliyorum.

Yazı kaleme alındığında INJ, son yedi gün içerisinde %8 oranının üzerinde bir artışla 1,93 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altcoin Sherpa’nın hedefine doğru bir hareket, INJ için yaklaşık %30 oranından bir fiyat artışını temsil ediyor.

BTC Ve SUSHI

Kıdemli yatırımcının radarındaki bir diğer altcoin de merkezi olmayan bir değişim protokolü olan SushiSwap (SUSHI). Altcoin Sherpa’ya göre, SUSHI mevcut seviyesinde bir direnç bölgesi ile karşı karşıya. Ancak direnç bölgesinin, altcoinin hedefine doğru yükselmesine bir engel olmayacağını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

SUSHI’nin mevcut alanı biraz korkutucu. Ancak ben hala token’ın 1,60 dolar seviyesine çıkacağını düşünüyorum.

Yazı kaleme alındığında SUSHI son yedi gün içinde %22 oranının üzerinde bir artışla 1,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son olarak lider kripto para birimi olan Bitcoin’i (BTC) ele alan popüler analist, Bitcoin fiyat aralığının dengesini 19.500 dolar seviyesinde tutamazsa 18.000 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Altcoin Sherpa Bitcoin hakkında şunları vurguladı: