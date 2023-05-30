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Bu İki Altcoin, Çok Sayıda Yatırımcı Çekiyor: İşte Sebepleri!

Özet

  • CoinShares, güncel haftalık yatırım verilerini açıkkladı.
  • Verilere göre iki altcoin ön plana çıkıyor.
  • XRP ve LTC, iki önemli olay ile bunu başarmış olabilir.
17:50
30 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde 27.000 doların üzerine kendini attı. Bu hareketlilik altcoin yatırımcılarına da umut verdi ancak ası gelişmenin özellikle iki altcoine yönelik olduğu gözlerden kaçmıyor. Peki yatırımcıların odaklandığı iki altcoin XRP ve LTC için mevcut olan özel durum tam olarak nedir?

XRP ve LTC Gündemde

Toplam piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para birimi XRP ile on dördüncü sıradaki Litecoin (LTC), son dönemde ciddi bir hareketliliğe sahip. XRP, BTC fiyatının düştüğü anlarda bile %8,5 haftalık yükseliş ile kesinlikle haftaya damga vurdu. LTC ise yeşil kalmayı başardı ve bunu korumaya odaklandı. Bu iki altcoine özel başka bir durum ise geleceğe yönelik umut vermeye devam ediyor.

Avrupa merkezli önde gelen kripto para yatırım şirketlerinden CoinShares, önemli veriler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz hafta kripto para sektöründen 39 milyon dolarlık yatırım çıkış oldu. Bu negatif duruma rağmen ise piyasanın genel durumunun tam tersine yüzen iki altcoin, XRP ve LTC öne çıktı.

LTC de Halving, XRP’de Dava!

Aktarılan verilere bakıldığında, yeni yatırımların bir kısmının Litecoin’e yöneldiği görülüyor. Geçtiğimiz hafta boyunca aktarılan 500.000 dolarlık yeni yatırımlar ile LTC’nin ayın başından beri sergilediği performans 800.000 dolara ve yılın başından beri sergilediği performans 1 milyon dolara tekabül ediyor. Bu da aslında son dönemdeki ciddi artışı ortaya koymakta. Bunun temel sebebi ise tahmin edileceği gibi Litecoin’in blok ödülü yarılanması olabilir.

Litecoin, iki ay gibi bir süre içerisinde blok ödülü yarılanmasını tamamlayacak ve Bitcoin’den önce bu süreci tamamlayarak aslında mini bir ralli yaşama ihtimalini canlandıracak. Tarihsel veriler de tam olarak benzer zamanlarda ciddi LTC yükselişi gösteriyor.

XRP ise tabii ki SEC ve Ripple davasından besleniyor. Ripple davasında hem sona geliniyor hem de son dönemde yaşanan Ripple lehine gelişmeler, XRP yatırımcılarını sevindiriyor. 2023 yılının ilk yarısında bitmesi beklenen XRP davasında ilk yarı bitse de dava bitmedi. Yargıç Torres’in attığı olumlu adımlar ve SEC yöneticisi Hinman ile ilgili aldığı karar ise XRP’yi son dönemde yeşillendiren yegane faktör olabilir. XRP için Haziran ayı da çok kritik olacak.

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