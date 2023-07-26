Kripto para piyasası bu hafta başlarında geriledikten sonra birkaç balina milyonlarca dolarlık Wrapped Bitcoin (WBTC) ve Ethereum (ETH) sattı. Kripto para devlerindeki tasfiyelerin detayları neler?

Devasa ETH Satışı!

Blockchain takipçisi Lookonchain’e göre bir balina, WBTC token’ı 29.053 ortalama dolar fiyatla 4.36 milyon dolar değerinde 150 Wrapped Bitcoin sattı. Lookonchain ayrıca başka bir balinanın ETH başına 1.846 dolar karşılığında 7.32 milyon dolar değerinde 3.967 Ethereum sattığını da belirtiyor. Üçüncü bir balina ise 13.12 milyon dolar değerinde 7.115 ETH’yi 1.844 dolara sattı.

WBTC bir ERC20 token’ıdır ve Bitcoin (BTC) ile 1:1 oranında desteklenir. Kripto para birimi insanlara bir ERC20 token’ın özellikleriyle Bitcoin’in gücünü vermek için tasarlandı. Kullanıcıların Bitcoin için akıllı sözleşmeler oluşturmasına ve yatırımcıların Bitcoin’i borsalar arasında çok daha hızlı hareket ettirmesine olanak tanıyor.

Balina Hareketleri!

Her iki kripto para biriminin de Pazartesi günü fiyatı düşüş yaşadı. Önde gelen akıllı sözleşme platformu ETH, Pazar günü 1.904 dolardan 1.842 dolara düştü. Piyasa değerine göre ikinci sıradaki kripto para birimi, yazı kaleme alındığında1.864 dolar seviyesinden işlem görüyor. WBTC, Pazar günü 30.202 dolarlık yüksek seviyesinden Pazartesi günü 29.031 dolara geriledi. Piyasa değerine göre 16. sırada yer alana kripto para birimi, yazı kaleme alındığında 29.278 dolardan işlem görüyor.

Lookonchain’e göre başka bir balina Pazartesi günü Binance’e 467.825 Uniswap (UNI) yatırdı. 5,77 dolar satış fiyatı ile toplam satış değeri 2,7 milyon dolar oldu. Ancak verilere göre tüm balinalar satış yapmıyor. Lookonchain ayrıca, farklı bir balinanın Pazartesi günü 2.802 Lido Staked Ether (stETH) satın almak için 5.17 milyon dolar değerinde stablecoin USD Coin (USDC) harcadığını belirtti. Aynı balina Pazartesi günü 10 milyon USDC’yi 5.421 ETH ile takas etti ve ardından tüm bu Ethereum’u stETH ile takas etti.