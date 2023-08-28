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  •   Bu Hafta Kripto Para Sektöründe Yaşananlar: XRP Darbe Yerken, Bu Borsalardan Yeni Adım Geldi!

Bu Hafta Kripto Para Sektöründe Yaşananlar: XRP Darbe Yerken, Bu Borsalardan Yeni Adım Geldi!

Özet

  • Kripto piyasası sakin seyretti, XRP, borsaların KYC artışı ve Grayscale'in planları öne çıktı.
  • XRP SEC davası getirisini kaybetti, Grayscale Bitcoin tröstünü ETF'e çevirme planı değerlendiriliyor.
  • NFT pazarında önde gelen koleksiyonların çoğu 2023'te alınıp satılmadı, NFT'lerde değer kaybı yaşandı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
00:30
28 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasası bu hafta nispeten sakin bir dönem geçirdi ancak yine de herhangi bir haftanın olaysız geçtiğini söylemek mümkün olmayacaktır. Bu hafta kripto para sektörüne damga vuran ve özellikle sosyal medya kaynaklı olan gelişmeler arasında XRP, borsaların KYC şartlarını artırması ve Circle planları yer alıyor.

Şeyseller Merkezli Borsalar, KYC İstiyor

Çinli blockchain analisti ve gazeteci Colin Wu, özellikle pazartesi günü paylaştığı gelişme ile gündeme damga vurdu. Şeyseller merkezli kripto para borsası ByGet’in artık KYC şartı getirdiğini vurgulayan gazeteci, Şeyseller içerisinde buna dair bir değişiklik olmasa da borsanın bu adımı attığını aktardı. Özellikle off-shore borsaların sahip olduğu “regülasyonsuzluk özgürlüğü”, artık uluslararası pazarda da yer almak isteyenler tarafından tercih edilmiyor.

XRP, Elindekinden de Oldu

İkinci önemli gelişme ise XRP odaklı oldu. XRP, 0,91 dolara kadar yükselmesini sağlayan SEC davasındaki ön kararın bütün getirisini resmen kaybetti. Ünlü BTC yatırımcısı Kaleo ise konu hakkında yaptığı açıklamada XRP’nin SEC haberinin getirisini bir ayda kaybetmesini çılgınlık olarak nitelendirdi.

XRP sonrasındaki haber ise BTC ile ilgili gibi gözüküyor.

Grayscale İçin İş Değişiyor

Üçüncü önemli haber ise Bitcoin ETF odaklı olmuştu. Grayscale’in yaptığı son hamle aslında bazı uzmanlara göre işe yarayabilir. Bloomberg ETF analisti James Seyffert, Grayscale’in Bitcoin tröst ürününü ETF’e çevirme planının işe yarayabileceğini aktarmıştı.

Seyffart, önümüzdeki 6 ay içerisinde söz konusu durumun gerçekleşme ihtimalinin inanılmaz arttığını vurguladı.

Bitcoin odaklı spot ETF onayı kesinlikle kripto para sektöründe büyük bir değişim getirebilir.

NFT Piyasası Öldü!

Son gelişme ise NFTstats.eth tarafından paylaşıldı. Ayı piyasasının kasıp kavurduğu piyasada önde gelen NFT koleksiyonlarının %75’inden daha fazlasının 2023 yılında hiçbir şekilde alınıp satılmadığı belirtiliyor. Bu da aslında birçok NFT’nin hiçbir alıcı veya satıcı olmadan öylece kaldığına işaret ediyor. NFT’ler kesinlikle 2023 yılında ciddi bir değer ve repütasyon kaybı yaşadı.

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