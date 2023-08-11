Bu Hafta Dikkat Edilecek 1 Dolar Altındaki 4 Kripto Para!

Özet

  • - Kripto para piyasası bu hafta hareketli geçse de toplam değeri 1,2 trilyon doların üzerinde stabil kalmaya devam ediyor.
  • - Birim fiyatı 1 doların altında olan ve özellikle dikkat edilecek altcoinler arasında XRP, ADA, SHIB ve XNO yer alıyor.
  • - Bu altcoinler, gelecek hafta hareket etme ihtimali olan kripto paralar olarak değerlendiriliyor.
  • - Piyasaya etkisi: nötr
23:40
11 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasası bu hafta çok hareketli geçmiş olsa da toplam piyasa değeri 1,2 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Top 10 kripto para birimine bakıldığında 24 saat içerisinde en çok değer kaybedenin Cardano (ADA) olduğu görülüyor. Genel olarak ise kripto paralar tutunmaya devam ediyor ve konsolidasyon yaşıyor. Bu da gelecek haftanın hareketli geçebileceğine işaret ediyor. Peki gelecek hafta hangi altcoinler hareket etme ihtimaline sahip?

Dikkat Edilecek Altcoinler

Özellikle birim fiyatı 1 doların altında olan altcoinlere bakıldığında XRP ön plana çıkıyor. XRP, kripto para sektöründe şu an haberlere en duyarlı olan altcoin olarak görülüyor. SEC davasında olumlu ön karar alınmasına rağmen hala dava tam olarak bitmedi ve risk sürüyor.

Önde gelen kripto para analisti Michael Van de Poppe de konu hakkında yaptığı açıklamada XRP’nin gelecek vaat ettiğini belirtti ve bunun birçok yatırımcının çantasında olması gerektiğini ifade etti.

Listedeki bir diğer altcoin ise Cardano (ADA) oldu. ADA, DeFi odaklı büyümeyi sürdürüyor ve ağda kilitli olan tokenların toplam değeri 600 milyon doların üzerine çıktı. Bu da önemli bir gelişme anlamına geliyor ve DeFi aktivitesi arttıkça kullanım da artıyor.

SHIB, Sürprizlere Hazır

Üçüncü sırada ise Shiba Inu (SHIB) yer alıyor. SHIB, her daim yeni gelişmelerle yatırımcıları şaşırtıyor ve Shiba Inu ekibi tarafından yapılan son Telegram açıklamasında da yatırımcıların sürprizlere hazır olmaları gerektiği aktarıldı. SHIB, an itibarıyla 0,000010 dolardan işlem görüyor ve sürprizlere sert karşılık verebilir.

Dördüncü sırada ise Nano (XNO) yer alıyor. Nano, ünlü analist Cryptollica tarafından yapılan açıklamaya göre ters baş ve omuzlar formasyonu ile yükselişe gebe. XNO/USDT paritesini değerlendiren analist, 2021 yılında fiyatın 17 dolar seviyesine yükselmesi ile aslında bu sene de nerelere gidilebileceğinin sinyallerini veriyor.

XNO an itibarıyla ise 0,65 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içerisinde de %1 düşüş yaşadı.

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