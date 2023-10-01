  Bu Hafta 9 Büyük Gelişmeye Kriptoda Dikkat! Uptober/OctoBear Hangisi Başlıyor?

Eylül ayı kapanışı 26.692 dolarda oldu ve fiyat geride bıraktığımız ayda yaklaşık yüzde 4 oranında arttı. Şimdi tarihsel verilere göre umut veren Ekim ayı başladı. Yaklaşık 5 aydır hacimler zayıf ve makro cephedeki gelişmeler kripto paraların lehine değildi. Peki bundan sonra ne olacak?

Kripto Paralar Haftanın Önemli Gelişmeleri

Yaklaşık 5 aydır süren hacimsizliğin ortasında kripto para piyasaları tatsız günlerine devam ediyor. Ekim ayının tarihsel performansı nedeniyle kripto para yatırımcıları arasındaki unvanı “Uptober” ancak tarihsel veriler tek başına bir anlam ifade etmiyor. Eylül ayı da tarihsel olarak düşüş eğilimli bir ayken ayı piyasasının ortasında aylık mum saatler önce yeşil kapandı. O halde bir “OctoBear” ile de karşılaşabiliriz.

Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto para yatırımcılarını ilgilendiren ne gibi gelişmeler olacak?

2 Ekim Pazartesi

Çin Resmi Tatil (Hafta Boyunca)

9 vadeli ETF İşleme Açıklacak (ETH, BTC+ETH Eşit Ağırlık ETF’leri)

16:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 48,9 Önceki: 47,9)

17:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 47,8 Önceki: 47,6)

18:00 Fed/Harker

20:00 Fed/Barr

20:30 Fed/Williams

3 Ekim Salı

02:30 Fed/Mester Konuşacak

17:00 ABD JOLTS (Beklenti: 8,883M Önceki: 8,827M)

SUI Kilit Açılışı (16,25 Milyon $)

DYDX Kilit Açılışı (4,25 Milyon $)

4 Ekim Çarşamba

15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Beklenti: 155K Önceki: 177K)

16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,2 Önceki: 50,5)

5 Ekim Perşembe

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 204K)

16:00 Fed/Mester Konuşacak

19:00 Fed/Daly

19:15 Fed/Barr

ETHMilan Etkinliği

6 Ekim Cuma

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 163K Önceki: 187K)

ABD İşsizlik Oranı (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,8)

Kripto Paralar Yorum

Pazartesi günü ABD ekonomisinin güncel durumuna dair önemli sinyaller verecek olan PMI verileri yayınlanacak. Fed üyeleri ekonominin güncel durumuna dair açıklamalarda bulunacak. Çin hafta içi boyunca tatil ve 9 vadeli kripto ETF muhtemelen Pazartesi işlem görmeye başlayacak.

Cuma günü haftanın en önemli günü ve ücret artışlarının yavaşlaması gerekiyor. İstihdam cephesi güçlü kalmaya devam ediyor burada aşırı güçlü veriler kripto paraların lehine olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.