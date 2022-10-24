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Bu Gelişme Metaverse Altcoin’ini Çökertti! Gözler 25 Ekim’e Çevrildi!

İlk yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan metaverse altcoin'lerinden biri olmasına rağmen, Pokémon ve Tamagotchi gibi popüler oyunlardan ilham alan Blockchain tabanlı oynadıkça kazan (P2E) türü metaverse oyununun son haftalarda zorlandığı görülüyor.
15:00
24 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İlk yatırımcılarına en yüksek getiriyi sağlayan metaverse altcoin’lerinden biri olmasına rağmen, Pokémon ve Tamagotchi gibi popüler oyunlardan ilham alan Blockchain tabanlı oynadıkça kazan (P2E) türü metaverse oyunu Axie Infinity‘nin (AXS) son birkaç haftadır zorlandığı görülüyor.

Altcoin’deki Çöküşün Nedeni

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in 24 Ekim tarihli verilerine göre, Axie Infinity’nin piyasa değeri 10 Ekim’den bu yana 1 milyar doların altına düşerken, AXS’nin fiyatı son 7 günde yüzde 20’den fazla düştü. Altcoin’de kaydedilen son 30 gündeki kayıp ise yüzde 35’i aşmış durumda. Özellikle, AXS’nin piyasa değeri 10 Ekim’de 1,04 milyar dolar iken, yazım sırasında 835 milyon dolar düşerek iki haftada yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti.

Popüler metaverse altcoin’in son haftalardaki çöküşünün başlıca nedeni AXS olarak da bilinen daha fazla Axie Infinity Shards‘ın kilidinin planlandığı gibi 25 Ekim’de TSİ 07.10’da açılarak piyasaya sürülecek olması. Veri platformu TokenUnlocks’a göre, platformun staking, ekip, danışmanlar ve benzerleri için 21.5 milyon AXS piyasaya sürülecek. Söz konusu AXS miktarı varlığın toplam arzının yüzde 8’ine karşılık geliyor.

AXS‘in yazım sırasında 8,61 dolardan işlem gördüğü göz önüne alındığında, yaklaşık 185 milyon dolar değerinde Axie Infinity token‘ının planlanan program dahilinde kilidi açılacak ve piyasaya sürülecek. Bunun sonucun artan satış bakısıyla altcoin’deki düşüş daha da derinleşebilir.

Bununla birlikte, oyuncular bu kadar çok sayıda token’ın piyasaya sürülmesine hazırlanırken, hem Axie Infinity’nin hem de Sky Mavis’in kurucu ortağı ve baş işletme sorumlusu (COO) Aleksander Leonard Larsen, “kilidi açılan token’ların dolaşımdaki tokenlerle aynı olmadığını” ve bunun Axie Infinity için her zaman yapılan bir iş olduğunu garanti etti.

AXS Tutan Adreslerden Çapırıcı Veri Akışı

Öte yandan Axie Infinity ağı üzerinde AXS tutan benzersiz adreslerin toplam sayısındaki artışın devam ederek 24 Ekim’de 60 bin 710’a ulaştığı görüldü. Bu, 28 Temmuz’daki 56 bin 170’e kıyasla yüzde 7,48’lik bir artışa karşılık geliyor.

Bununla birlikte en yüksek AXS varlığına sahip adreslerin sayısının da yavaş yavaş azaldığı görülüyor. Bu da balinaların varlıklarını satarak boşaltıyor olabileceklerini gösteriyor olması bakımından metaverse altcoin’i için olumsuz bir veri olarak kabul edilebilir.

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