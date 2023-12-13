Bu Balinalar Ne Yapmaya Çalışıyor? XRP’de 84 Milyonluk Dev Hareket! XRP Fiyatı Düşer Mi?

Ripple‘ın yerel token’ı XRP, Çarşamba günü piyasada yaşanan belirsizliğin ortasında büyük bir balina hareketine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 84 milyon XRP’nin hareket ettiği iki balina işlemi, genel çapta kripto trader’larının ve yatırımcılarının dikkatinden kaçmadı. Gerçekleşen balina işlemleri, XRP’nin son 24 saat içinde yaşanan düşüş yönlü hareketlerin ortasında yaşandığı için daha büyük bir önem kazanmış görünüyor.

XRP ve Balina Hareketleri

Blockchain‘de gerçekleşen büyük balina hareketlerinin takip eden platform Whale Alert tarafından açıklanan son verilere göre, XRP özelinde gerçekleşen iki önemli işlem daha geniş kripto piyasasında dedikoduları beraberinde getirdi. 13 Aralık tarihinde gerçekleşen bu işlemlerde token’ın fiyat düşüş piyasasının da ortasında 83,9 milyon XRP’nin hareket etmesiyle sonuçlandı.

Ayrıca ortaya çıkan verilere göre, bir XRP balinası cüzdanı olarak tanımlanan r4wf7enWPx…5XgwHh4Rzn isimli adres, 23,90 milyon XRP’yi Bitstamp’a aktardı. Merkezileştirilmiş borsaya aktarılan token’ların değeri yazım saati itibariyle 14,63 milyon dolara denk geliyordu.

Bunun yanı sıra, 60 milyon XRP’de bu işlemin ardından Ripple’dan bilinmeyen bir adrese aktarıldı. Gerçekleşen bu diğer önemli işlem kripto piyasası takipçileri arasında büyük dedikodulara yol açtı.

Ripple’dan rP4X2hTa7A…7XZ63sKxv3 adresine aktarılan token’ların yazım saati itibariyle değeri ise 36,64 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Bu cüzdanı diğerlerinden ayıran ise adresin geçtiğimiz hafta boyunca korkunç derecede XRP aldığının yansımasıydı.

Yaklaşık 1 aydır Ripple çevresinde gerçekleşen bu balina işlemleri, topluluğun XRP’nin değerini yükseltmek adına gösterdiği çabayı rutin bir yansıması olabilir.

XRP Fiyatı Düşüyor

XRP fiyatında yazım saati itibariyle %1,71’lik düşüş yönlü ve görece düşük bir fiyat hareketi yaşandı. Fiyat bu süreçte 0,60806 dolar seviyesine geriledi. Ayrıca, token’ın aşağı yönlü fiyat hareketi ise sürdü ve haftalık bazda %1,69’luk düşüş bu duruma eşlik etti. Aylık incelemede ise toplam düşüş miktarı %7,37 oldu.

Kripto analisti olan Crypto Barbie, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada XRP hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu ve mevcut fiyat düşüşünün XRP toplamak adına en iyi zaman olduğunu ilan ifade etti. Ayrıca, XRP için boğa koşusunun kimse anlamadan bir anda başlayabileceğini de vurguladı.

Her ne kadar analistler tarafından XRP tokenomiği yükseltilmeye çalışılsa da, fiyatın bugün kısa bir süre 0,60 dolar bölgesinin altında kalmasının ardından, token’ın mevcut piyasa görünümünün düşüş eğilimiyle devam ettiğini de söylemek pek de yanlış olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.