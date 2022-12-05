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Bu Altcoinin Fiyatı Çakıldı! 2022 Yılında Kripto Paraları Çökerten Asıl Şey Buydu!

Geçtiğimiz yıl kripto paralara boğayı yaşatan şey 2022 yılının katili oldu. Peki bu nedir, nasıl çalışır?
18:51
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarını vuran son satış dalgası FTX çöküşüyle yaşandı. Üstelik bu durum zincirleme iflasları da beraberinde getirdi. Kripto para yatırımcılarının risk iştahı ciddi anlamda azaldı çünkü bugün bile FTX bağlantılı kayıplar yaşanıyor. Bir kripto kredi platformunun tokeni %20’nin üzerinde değer kaybetti. Üstelik tek kaybı tokenlerinin erimesiyle ilgili değil.

İçerik Rehberi

Maple (MPL)

En büyük teminatsız kripto kredi platformlarından biri olan Maple Finance, firmanın “mali durumunu yanlış beyan ettiğini” ve protokolden aldığı bir krediyi geri ödeme kabiliyetini iddia ederek kripto firması Orthogonal Trading ile bağlarını koparmaya karar verdiğini açıkladı., Orthogonal‘ın 4 Aralık’ta M11 Credit tarafından yönetilen bir kredi havuzundan aldığı 10 milyon USDC stablecoin kredisini geri ödemesi gerekiyordu. Firma, Maple’da önemli bir borçlu ve aynı zamanda Maple’daki bir kredi havuzunun yöneticisi ve yüklenicisiydi. Maple, firmanın “fiilen iflas halindeyken faaliyet gösterdiğini” ve borcunu ödeyemeyeceğini bildirmediğini söyledi. Kripto kredi platformu şu açıklamayı yaptı;

“Bu tür yanlış beyanlar Maple’ın anlaşmalarını ihlal etmektedir ve fonları geri almak için tahkim veya gerektiğinde dava dahil olmak üzere tüm uygun yasal yollar izlenecektir.”

Orthogonal Trading’in iflası FTX çöküşünün bize bıraktığı son sürpriz oldu. FTX çöküşü birçok kripto kredi kuruluşuna ciddi zararlar verdi. Başta Genesis olmak üzere çok sayıda şirket zor durumda.

MPL fiyatı bugün sert biçimde düştü.

Kripto Kredi

Geçtiğimiz yıl riskin sevindiği ve ödülün bol olduğu bir yıldı. Kripto kredi platformların piyasanın büyümesinde ciddi rol oynadı ve şimdi de çöküşünde aynı ölçüde rol oynuyor. Aslında LUNA çöküşünün ardından 3AC’nin batması bunun başladığının en büyük sinyaliydi. Şimdi kripto kredi nedir, kime verilir ve bu sürece nasıl geldik sorularına kısa cevaplar verelim.

Kripto kredi, teminatlı ve teminatsız şekilde belirli platformlardan kripto cinsinden kredi almanızdır. Mobil bankacılıktan çektiğiniz “teminatsız” ihtiyaç kredisini buna benzetebiliriz. Banka sizi inceler ve ödeme yapabileceğinize kanaat getirir siz de kredinizi teminatsız olarak alırsınız.

Teminatlı kripto kredideyse siz 1000 dolarlık kripto parayı platforma götürüp 1000 dolar veya 500 dolar kredi çekersiniz. Platformun çalışma şekline bağlı olarak aşırı teminatlı veya birebir teminatlı kredi verilebilir. Bunu neye benzetebiliriz? Evinizi, arsanızı, arabanızı vs ipotek yaptırıp çektiğiniz banka kredisine benzetebiliriz.

Kripto kredi platformlarından kredi çeken şirketler genellikle yüksek riskli işlemler yapan hedge fonlar, market makerlar veya riski seven sermayesi de olan güçlü yatırımcılardır. Kripto paralar düşerse (2022 başından beri olduğu gibi) riski seven kredi alıcıları para kaybeder ve ölçüsüz risk aldıkları için kredi ödemelerini yapamazlar. 3AC bunun en iyi örneğidir veya FTX

Özet olarak geçtiğimiz yıl yükselen piyasalarda boğanın gücünü artıran kripto kredi piyasaları bugünlerde spot marketin çökmesine neden oluyor. Tüm bu aşırı risk alan kumarbazlar temizlendiğinde ve hatta Genesis iflas ettiğinde ayakta kalabilenlerle birlikte yeni bir beyaz sayfa açılması umuluyor.

Kripto paralar yeni bir alan ve son boğada da diğer binler şeyle birlikte bunu da tecrübe etmiş olduk.

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