Terra Luna Classic topluluğu, Terra Luna Classic (LUNC) ekosistemine merkezi olmayan bir banka kartı sunmak için yeni bir teklifi oyluyor. Yeni bir doğrulayıcı, faydayı ve yanıkları artırmak için LUNC odaklı bir banka kartı üzerinde çalışmak için bir fikir ortaya attı.

Terra Luna Banka Kartı Mı Geliyor?

Teklif 11750 “LUNA Classic Merkezi Olmayan Banka Kartı” Station cüzdanında oylamaya sunuldu. Teklife göre, bir doğrulayıcı Terra Luna Classic ekosistemine merkezi olmayan bir banka kartı tanıtmak istiyor.

Bir banka kartı, kullanıcıların süpermarketlerde, kafelerde ve daha fazlasında para harcamasına olanak tanıyacak olsa da, teklifte doğrulayıcının LUNC için bir banka kartı üzerinde nasıl çalışacağına dair ayrıntılar bulunmuyor.

Bu yeni doğrulayıcının önerisi, “Güvenli LUNA Doğrulayıcı’nın LUNA Classic topluluğuna en güvenli LUNA doğrulayıcılarını tanıtmak ve yardımcı olmak için kendi fonlarını kullanabilmesidir. EVET oyu vererek, daha fazla yeni doğrulayıcıya yatırım yapacak ve teşvik edeceğiz, böylece topluluğun deneyimini geliştireceğiz.

Banka Kartı Onay Alacak Mı?

Banka kartı fikri dışarıdan yatırım çekebilir ve zincir içi işlemlerin artmasına yardımcı olabilir. Topluluk, zincire faydayı geri getirecek bir ürün gibi bir şey arıyor olacak. Şu ana kadar teklif %96,33 “Evet” ve %3,67 “Hayır” oyu aldı. İlk yapılan oylamasında, Garuda Universe ve Coinpayu gibi doğrulayıcılar öneriyi destekledi. Doğrulayıcı anonim kaldığı için topluluk teklif hakkında fazla ayrıntıya sahip olunamadı.

Bu arada, Terra Luna Classic geliştiricisi L1 Terra Classic Task Force (L1TF) v2.2.0 çekirdek yükseltmesi için hazırlıklarını tamamladı. Cosmos SDK yükseltmesi, tendermint’in CometBFT’ye geçişi, IBC-go’nun v6’ya geçişi ve wasmd’yi güncelliyor. Teklif yakında yönetişim oylamasına sunulacak. LUNC fiyatı son 24 saatte %3.5’luk düşüşle 0.00006178 dolardan işlem görüyor. Bu arada, USTC fiyatı da son 24 saatte %1 düştü ve şu anda 0,012 dolardan işlem görüyor.