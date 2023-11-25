Bu Altcoin’e Rekor Talep! 30 Katlık Artış Kapıda Mı?

En popüler Play to Earn (oyna-kazan) oyunlarının başında gelen Axie Infinity (AXS), son 30 gün içinde talepte kayda değer bir artış yaşadı. Ayrıca kullanıcı etkinliği ve token birikimi de önemli bir yükseliş gösterdi. DappRadar tarafından sağlanan on-chain verileri incelediğimizde, Axie Infinity’nin son gelişmeleri ve AXS token metriklerinde gözlemlenen olumlu eğilimler hakkında önemli bilgileri vurgulayan ilgi çekici bir anlatı ortaya çıktı.

Axie Infinity’nin Olağanüstü Kullanıcı Artışı

DappRadar’ın verilerine göre Axie Infinity, geçtiğimiz ay merkezi olmayan uygulamasıyla (dApp) etkileşime giren aktif cüzdan sayısında yüzde 30’luk kayda değer bir artışa tanık oldu. Son sayım itibariyle, en az bir işlemi tamamlayan benzersiz aktif cüzdanlar 73 bin 260 gibi etkileyici bir rakama ulaştı. Kullanıcı faaliyetlerindeki bu artış, P2E (oyna-kazan) odaklı Blockchain oyunlarının artan popülaritesiyle uyumlu.

Axie Infinity’nin ağ etkinliğindeki artış, Axie Infinity’nin geliştiricisi Sky Mavis ile Koreli oyun şirketi Act Games arasındaki işbirliği başta olmak üzere çeşitli ekosistem gelişmelerine bağlanabilir. Bu işbirliği, Japon Web2 oyunlarını Ronin Blockchain’e entegre etmeyi ve potansiyel olarak Axie Infinity deneyimini keşfetmeye istekli yeni bir kullanıcı dalgasını çekmeyi amaçlıyordu.

AXS Token Metrikleri ve Piyasa Dinamikleri

CoinMarketCap verilerine göre, Kasım ayında dar bir fiyat aralığıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, AXS yüzde 33’lük bir fiyat artışıyla dayanıklılık gösterdi. Buna göre yazının yazıldığı sırada 6,21 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in zirve seviyesinin 165 dolar olduğunu belirtelim. Özellikle, spot piyasa katılımcıları, günlük grafikteki temel momentum göstergelerinin de gösterdiği gibi AXS biriktirmeye devam etti.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 56,45’te ve Para Akışı Endeksi (MFI) 63,48’de yer aldı. Ayrıca, 0,04’lük pozitif bir değere işaret eden Chaikin Para Akışı (CMF) metriği, altcoin’in spot piyasasına istikrarlı bir likidite girişine işaret etti.

AXS‘in CMF’si artan kâr alımları nedeniyle hafif bir düşüş yaşamış olsa da, pozitif bölgedeki sıfır çizgisinin üzerindeki konumu, boğaların piyasadaki hakimiyetinin devam ettiğinin altını çiziyor.

Axie Infinity ve AXS’in Geleceğine Yön Vermek

Axie Infinity, artan talep ve olumlu token ölçümleri dalgasını sürmeye devam ederken, kripto alanındaki paydaşlar yörüngesini yakından izliyor.

Act Games ile yapılan işbirliği ve devam eden ekosistem gelişmeleri, Axie Infinity‘yi P2E Blockchain oyunlarının gelişen ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Ayrıca hem kullanıcılar hem de yatırımcılar için heyecan verici fırsatlar sundu.