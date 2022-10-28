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Kripto para piyasalarında hareketli bir süreç devam ederken, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) için ölçeklendirme çözümü bir altcoinin fiyatı yalnızca bir hafta içerisinde yaklaşık yüzde 78 oranında arttı.

Yüzde 78 Artış!

Akıllı sözleşme platformu Ethereum için Layer-2 (L2) ölçeklendirme çözümü olan Optimism (OP), son yedi gün içerisinde kripto para piyasalarında görülen genel bir yükseliş eğilimini yansıtarak, %78 oranında ciddi bir artış yaşadı. OP geçen hafta 0,64 dolar seviyesinde işlem görüyorken bu hafta 1,14 dolara yükseldi. Yazı kaleme alındığında OP 1,09 dolara kadar geriledi ve yaklaşık 234,7 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, 31 Mayıs tarihinde OP’yi listeledi. Yapılan duyuru ile OP, %143 oranında bir artışla 0.79 dolardan 1.92 dolara yükseldi. Optimism’in fiyat sıçraması, genel kripto para piyasalarının yükselişiyle aynı zamana denk geldi. Bu hafta içerisinde Bitcoin (BTC), beş gün önceki en düşük seviyesi olan 18.696 dolardan %12 oranında bir artışla bu hafta 21.013 dolara kadar yükseldi. Ayrıca Ethereum geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1.255 dolardan bu hafta %27 oranında bir artışla 1.595 dolara yükseldi.

Optimism Açıklamaları

Öte yandan altcoinin fiyat artışının Optimism’in resmi Twitter sayfasında açıklanan verilere de dayandığı belirtiliyor. Optimism tweet’inde şu ifadelere yer verdi:

Optimism’de çok hareketli bir hafta oldu! Sizi meşgul edecek çok şey var, o yüzden hemen bu haftanın özetine geçelim. İlk olarak, OP Stack’i duyurduk: herhangi bir kullanım durumuna uyacak şekilde özel zincirlere monte edilmeye hazır bir dizi modüler bileşen.

Kripto para projesi Optimism açıklamalarında uygulamaların çalışması için daha ucuz ve daha verimli bir blok zinciri için çalışmalar yürüttüğünü belirterek açıklamalarında şunları vurguladı: