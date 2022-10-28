Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoinde Yüzde 78 Fiyat Artışı! Kripto Para Devleri Geride Kaldı!

Bu Altcoinde Yüzde 78 Fiyat Artışı! Kripto Para Devleri Geride Kaldı!

Popüler bir kripto para projesinde yalnızca bir hafta içerisinde yüzde 78 oranında artış görüldü. Altcoindeki yükselişin sebebi ne?
00:30
28 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında hareketli bir süreç devam ederken, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) için ölçeklendirme çözümü bir altcoinin fiyatı yalnızca bir hafta içerisinde yaklaşık yüzde 78 oranında arttı.

Yüzde 78 Artış!

Akıllı sözleşme platformu Ethereum için Layer-2 (L2) ölçeklendirme çözümü olan Optimism (OP), son yedi gün içerisinde kripto para piyasalarında görülen genel bir yükseliş eğilimini yansıtarak, %78 oranında ciddi bir artış yaşadı. OP geçen hafta 0,64 dolar seviyesinde işlem görüyorken bu hafta 1,14 dolara yükseldi. Yazı kaleme alındığında OP 1,09 dolara kadar geriledi ve yaklaşık 234,7 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase, 31 Mayıs tarihinde OP’yi listeledi. Yapılan duyuru ile OP, %143 oranında bir artışla 0.79 dolardan 1.92 dolara yükseldi. Optimism’in fiyat sıçraması, genel kripto para piyasalarının yükselişiyle aynı zamana denk geldi. Bu hafta içerisinde Bitcoin (BTC), beş gün önceki en düşük seviyesi olan 18.696 dolardan %12 oranında bir artışla bu hafta 21.013 dolara kadar yükseldi. Ayrıca Ethereum geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1.255 dolardan bu hafta %27 oranında bir artışla 1.595 dolara yükseldi.

Optimism Açıklamaları

Öte yandan altcoinin fiyat artışının Optimism’in resmi Twitter sayfasında açıklanan verilere de dayandığı belirtiliyor. Optimism tweet’inde şu ifadelere yer verdi:

Optimism’de çok hareketli bir hafta oldu! Sizi meşgul edecek çok şey var, o yüzden hemen bu haftanın özetine geçelim. İlk olarak, OP Stack’i duyurduk: herhangi bir kullanım durumuna uyacak şekilde özel zincirlere monte edilmeye hazır bir dizi modüler bileşen.

Kripto para projesi Optimism açıklamalarında uygulamaların çalışması için daha ucuz ve daha verimli bir blok zinciri için çalışmalar yürüttüğünü belirterek açıklamalarında şunları vurguladı:

Optimism, Ethereum geliştiricileri tarafından ETH geliştiricileri için oluşturulmuş hızlı, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir L2 blok zinciri. Mevcut Ethereum yazılımının minimal bir uzantısı olarak oluşturulan Optimism’in EVM eşdeğeri mimarisi, Ethereum uygulamalarınızı sürpriz olmadan ölçeklendirir. Ethereum üzerinde çalışıyorsa, maliyetin çok altında olması beklenir!

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
2022 Bitcoin Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Yorum: Hızla Yükselecek!
2022 Bitcoin Çöküşünü Bilen Analistten Kritik Yorum: Hızla Yükselecek!
Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi! Yükseliş Sürüyor!
Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi! Yükseliş Sürüyor!
ABD’li Ünlü Fütüristten Heyecanlandıran DOGE Yorumu! İşte Ayrıntılar!
ABD’li Ünlü Fütüristten Heyecanlandıran DOGE Yorumu! İşte Ayrıntılar!
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
11 Doları Görebilir! Bu Altcoinde Yükseliş Sinyalleri Geliyor!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Önemli: Binlerce Dolar Değerindeler! Telegram Kullanıcı Adınızı Kontrol Edin!
Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?
Elon Musk’ın Hamlesi Dogecoin’i Roketledi! Fiyattaki Büyük Tehlike Ne?
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Ethereum’u Uçuran Hamle Ortaya Çıktı! Yatırımcı Şimdi Ne Yapmalı?
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
Bugün Altcoin Balinaları Coştu! Bundan 10 Milyonlarca Dolarlık Aldılar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
NFT Yatırımcılarına Müjde! Dev Platform Ücretleri Sıfırladı!
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022