f Bu Altcoinde Tamı Tamına Yüzde 70 Artış! Token'da Artış Hız Kazanacak Mı? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bu Altcoinde Tamı Tamına Yüzde 70 Artış! Token’da Artış Hız Kazanacak Mı?

Bu Altcoinde Tamı Tamına Yüzde 70 Artış! Token’da Artış Hız Kazanacak Mı?

Özet

  • SushiSwap'in işlem hacmi %500'ün üzerinde arttı, fiyatı %70'in biraz üzerinde yükseldi.
  • SUSHI'nin 1 dolarlık destek seviyesi önemli bir rol oynuyor. 0,8 dolar ve 1 dolar seviyelerinin altındaki düşüş, boğalar için olumsuz bir işaret olabilir.
  • MVRV oranındaki büyük artış, yatırımcıların kar realizasyonu yapabileceği ve geri çekilmenin yakın olabileceği izlenimini veriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
00:34
3 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

SushiSwap (SUSHI) son ​​saatlerde işlem hacminde büyük bir artış kaydetti. Kripto para biriminin fiyatı %70 oranının biraz üzerinde, işlem hacmi ise %500 oranının üzerinde arttı. Bu durum yoğun bir ilgiye işaret etse de, ralli sonrasın bir altcoinin mücadelesi de olabilir.

SUSHI’de Fiyat Artışı Sürecek Mi?

SUSHI’nin fiyat artışı, büyük yatırımcıların ellerindeki token’larını elden çıkarmadan önce spekülatörleri çekmek için bir yükseliş başlattığı yönündeki endişeleri ateşledi. Peki durum gerçekten böyle mi? Mevcut konum itibariyle 1 dolarlık destek seviyesi önümüzdeki günlerde hayati önem taşıyabilir. Likidite avı genellikle hareketin çoğunu oldukça hızlı bir şekilde geri alır. Bu nedenle son birkaç günün kazanımlarının ya yerel en yüksek seviye olan 0,816 dolara ya da psikolojik 1 dolar direncine gerilemiş olması gerekebilir.

Ancak satıcılar bu senaryoyu başaramadılar ve bunun yerine 1,3 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaşmayı başardı. Önümüzdeki günlerde 1 dolar ve 0,8 dolar seviyelerinin altına bir düşüş, boğalar için rallinin bittiğine dair bir uyarı olabilir. Ancak 1 dolar desteğine çevrilirse önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanım kaydedilebilir.

SUSHI’de Güncel Metrikler

Fibonacci seviyeleri, SUSHI’nin 1,74 dolara kadar çıkabileceğini ve hala daha yüksek bir zaman diliminde düşüş eğilimini koruyabileceğini gösterdi. Bu durum, ayı piyasasının son iki yıldaki gücünü ortaya koydu. Döviz akışı dengesinde, SUSHI’nin borsalardan çekildiğini gösteren büyük bir düşüş görüldü. 1 Kasım’da 2,96 milyon SUSHI taşındı ve uzun vadeli holder’ların cüzdanlarına eklemesine neden oldu. Ancak ortalama kripto para yaşı son altı haftadır düşüyor.

Yaşanan durum SUSHI’nin adresler arasında istikrarlı token hareketi gördüğü ve satılma ihtimalinin satılmamasından daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. MVRV oranındaki büyük artış aynı zamanda, yatırımcıların kar rezervasyonu yapmaya çalışabileceği bir geri çekilmenin yakın olabileceği anlamına da gelebilir. Genel olarak fiyat hareketi cesaret verici olsa da ortalama kripto para yaşındaki düşüş, satıcıların henüz mücadeleden çekilmediği anlamına gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Solana ve Bu Altcoin İçin Uyarı Geldi! Yıl Başından Beri Biri Yüzde 300 Diğeri Yüzde 330 Patlamıştı!
Solana ve Bu Altcoin İçin Uyarı Geldi! Yıl Başından Beri Biri Yüzde 300 Diğeri Yüzde 330 Patlamıştı!
Türklerin Sevdiği Üç Altcoin’i İnceledik: SOL, AVAX ve CHZ Grafik Analizleri
Türklerin Sevdiği Üç Altcoin’i İnceledik: SOL, AVAX ve CHZ Grafik Analizleri
Son Dakika: Fenerbahçe Token Yatırımcılarına Kötü Haber! 11 Kasım’da Kaldırılıyor
Son Dakika: Fenerbahçe Token Yatırımcılarına Kötü Haber! 11 Kasım’da Kaldırılıyor
Son Dakika: Render Network (RNDR) Beklenen Müjdeyi Açıkladı
Son Dakika: Render Network (RNDR) Beklenen Müjdeyi Açıkladı
Bu 2 Altcoin’de Balina Alarmı! Milyonlarcasını Hareket Ettirdiler!
Bu 2 Altcoin’de Balina Alarmı! Milyonlarcasını Hareket Ettirdiler!
“Ayakta Kalamaz” Denilen Altcoin’de Çılgın Rakam: 4 Milyon!
“Ayakta Kalamaz” Denilen Altcoin’de Çılgın Rakam: 4 Milyon!
Ödeme Devi PayPal’a Dava Şoku! SEC Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Ödeme Devi PayPal’a Dava Şoku! SEC Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Solana İçin Uyaran Usta Analist: Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek
Solana İçin Uyaran Usta Analist: Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023