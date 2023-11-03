  Bu Altcoinde Tamı Tamına Yüzde 70 Artış! Token’da Artış Hız Kazanacak Mı?

SushiSwap (SUSHI) son ​​saatlerde işlem hacminde büyük bir artış kaydetti. Kripto para biriminin fiyatı %70 oranının biraz üzerinde, işlem hacmi ise %500 oranının üzerinde arttı. Bu durum yoğun bir ilgiye işaret etse de, ralli sonrasın bir altcoinin mücadelesi de olabilir.

SUSHI’de Fiyat Artışı Sürecek Mi?

SUSHI’nin fiyat artışı, büyük yatırımcıların ellerindeki token’larını elden çıkarmadan önce spekülatörleri çekmek için bir yükseliş başlattığı yönündeki endişeleri ateşledi. Peki durum gerçekten böyle mi? Mevcut konum itibariyle 1 dolarlık destek seviyesi önümüzdeki günlerde hayati önem taşıyabilir. Likidite avı genellikle hareketin çoğunu oldukça hızlı bir şekilde geri alır. Bu nedenle son birkaç günün kazanımlarının ya yerel en yüksek seviye olan 0,816 dolara ya da psikolojik 1 dolar direncine gerilemiş olması gerekebilir.

Ancak satıcılar bu senaryoyu başaramadılar ve bunun yerine 1,3 dolarlık yüksek bir seviyeye ulaşmayı başardı. Önümüzdeki günlerde 1 dolar ve 0,8 dolar seviyelerinin altına bir düşüş, boğalar için rallinin bittiğine dair bir uyarı olabilir. Ancak 1 dolar desteğine çevrilirse önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanım kaydedilebilir.

SUSHI’de Güncel Metrikler

Fibonacci seviyeleri, SUSHI’nin 1,74 dolara kadar çıkabileceğini ve hala daha yüksek bir zaman diliminde düşüş eğilimini koruyabileceğini gösterdi. Bu durum, ayı piyasasının son iki yıldaki gücünü ortaya koydu. Döviz akışı dengesinde, SUSHI’nin borsalardan çekildiğini gösteren büyük bir düşüş görüldü. 1 Kasım’da 2,96 milyon SUSHI taşındı ve uzun vadeli holder’ların cüzdanlarına eklemesine neden oldu. Ancak ortalama kripto para yaşı son altı haftadır düşüyor.

Yaşanan durum SUSHI’nin adresler arasında istikrarlı token hareketi gördüğü ve satılma ihtimalinin satılmamasından daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. MVRV oranındaki büyük artış aynı zamanda, yatırımcıların kar rezervasyonu yapmaya çalışabileceği bir geri çekilmenin yakın olabileceği anlamına da gelebilir. Genel olarak fiyat hareketi cesaret verici olsa da ortalama kripto para yaşındaki düşüş, satıcıların henüz mücadeleden çekilmediği anlamına gelebilir.