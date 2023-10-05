  Bu Altcoinde Önemli Kilometre Taşı Geride Kaldı! Token’a Etkileri Neler?

Analitik şirketi Dune Analytics verilerine göre, merkezi olmayan sosyal ağ Friend. tech’in 1 Ekim’de toplam kilitli değerde (TVL) 50 milyon doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösterdi.

Firend Tech TVL’sinde Dönüm Noktası

Kripto para biriminde TVL belirtilen seviyeye ulaşmasının ardından 2 milyon dolar düşerken, platformun token tabanındaki lansmanından bu yana yaşanan hızlı büyüme, Friend. tech’in kullanım artışını görmeye devam ettiğini gösterdi. Yazı kaleme alındığında protokolün TVL’si 48,21 milyon dolar seviyesindeydi. Dune Analytics verilerine göre, Friend. tech’in kümülatif kullanıcı sayısı 315.858 olup, 10 Ağustos’ta Base’de yayına girdiğinden bu yana merkezi olmayan sosyal ağda en az bir işlem tamamlamış durumda.

Kuruluşundan bu yana Friend. tech’teki kullanıcı faaliyetlerinden elde edilen kümülatif ücretler 35 milyon doları aştı. Geçtiğimiz ay artan basım ve geri ödeme faaliyetleriyle Friend. tech, 8 Eylül’den bu yana ortalama 1,1 milyon dolarlık günlük ücret elde etti. Ayrıca 14 Eylül itibarıyla, oluşturulan ücretler tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyon dolara yükseldi. Friend. tech bu ücretlerin yarısını gelir olarak alıyor ve piyasaya sürüldüğünden bu yana 11.000 ETH protokol geliri elde ediyor.

Bununla birlikte Dune Analytics verilerine göre, gelir şu ana kadar harici bir hesaba (EOA) gönderildi ve bu hesaptan hiçbir harcama kaydedilmedi. Friend. tech, Ağustos ayında kullanıma sunulmasından bu yana artan bir şekilde benimsenirken, geçen ay henüz yeni kullanıcılar çekemedi.

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Dune Analytics’ten elde edilen veriler, protokolü ziyaret eden ve en az bir işlemi tamamlayan günlük yeni kullanıcı sayısının 19 Eylül’den bu yana düştüğünü gösterdi. Ek olarak 3 Ekim itibarıyla merkezi olmayan sosyal ağ 5.619 yeni kullanıcı kazandı. 19 Eylül’de yeni kullanıcı sayısı 17.000’e ulaştı, bu durum, son üç haftadaki yeni talepte %67’lik bir düşüşü temsil ediyor.

Platformdaki yeni kullanıcı sayısındaki düşüşle birlikte yeni basımı da yavaşladı. Bu oran 13 Eylül’den bu yana %63 oranında azaldı. Üstelik protokol genelinde günlük işlem hacmi aynı gün düşüşe geçti ve o zamandan beri %10 oranında geriledi. Benzer şekilde Friend. tech’teki günlük işlem sayısı da 18 Eylül’den bu yana %48 oranında düştü.