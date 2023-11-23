Bu Altcoin’de Kritik Seviye Aşıldı! Balina Birikimi Dikkat Çekiyor

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, yüzde 4’lük bir yükseliş kaydetti. Fiyat 2 bin dolar seviyesini geri alarak kayda değer bir güç gösterdi. Piyasa ivme kazanırken, Ethereum’un performansı öne çıkıyor ve hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekiyor. Ayrıca balinaların birikimi de bu yükselişte önemli bir etken.

Ethereum’da Balina Birikimi ve Ağ Büyümesi

Önde gelen on-chain veri sağlayıcısı Santiment, Ethereum ağındaki büyümede önemli bir artış yaşandığını ve balina birikiminin devam ettiğini bildirdi. En iyi 200 Ethereum cüzdanı şu anda toplu olarak yaklaşık 124 milyar 100 milyon dolar değerinde 62 milyon 760 ETH‘ye sahip.

Geçtiğimiz yıl boyunca, bu önde gelen adresler ETH varlıklarını yüzde 30,3 oranında artırarak 21 Kasım 2022’den bu yana önemli bir yükseliş trendine işaret etti. Özellikle Ethereum, Temmuz ayından bu yana görülmemiş bir artışla 94 bin 700 yeni ETH cüzdanının yaratılmasıyla cüzdan aktivitesinde bir artışa tanık oldu.

Artan Talep ve Türevlerde Dalgalanma: Ethereum’un Piyasa Dinamikleri

CryptoQuant’tan Maarten Regterschot’un da aralarında bulunduğu analistler, Ethereum’un türev piyasasındaki kayda değer bir eğilimi, yani “sistemik satın alma” göstergelerini vurguluyor. Ethereum vadeli işlemleri, belirli bir zaman diliminde birikime işaret eden 700 milyon dolarlık önemli bir akına tanık oldu.

Ethereum türevlerine yönelik bu artan talep, altcoin’i çevreleyen olumlu duygularla uyumlu. Santiment’in verileri ayrıca son altı ay içinde borsalardaki ETH token arzında yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Borsalardaki mevcut ETH miktarındaki bu azalma, satış baskısının azaldığına işaret ediyor ve potansiyel fiyat artışları için zemin hazırlıyor. Aynı zamanda, ETH cüzdanlarındaki artan aktivite, iyimser görünüme katkı sağladı. Buna göre gelişmeler bir fiyat yükseliş trendi sırasında artan yeni cüzdan oluşumunun varlık için bir yükseliş göstergesine işaret ettiğini ortaya koyuyor.

Ethereum 3 Bin Dolara Gelebilir Mi?

Ethereum yükseliş ivmesini koruyarak 2 bin dolar seviyesini aşarken, yatırımcılar 3 bin dolar seviyesine doğru potansiyel bir kırılma bekliyor. Ethereum için önemli direnç 2 bin 130 dolar seviyesinde yer alıyor.

2 bin dolar seviyesi Ethereum’un yükseliş eğiliminin devam etmesini sağlayan sağlam bir destek olarak önemini korumaya devam ediyor. Ethereum yazının yazıldığı sırada 3 bin 67 dolar seviyesinden işlem görüyor.