UNIBOT fiyatı 2 Eylül’de uzun vadeli bir formasyondan koptu ve sekiz gün sonra 55 dolarlık düşük bir seviyeye ulaştı. Ancak fiyat, süreçte alçalan bir direnç çizgisini kırarak o zamandan bu yana takdire şayan bir şekilde toparlandı. Peki token’da şimdi ne olacak?

UNIBOT Fiyatında Kritik Formasyon!

UNIBOT fiyatı 24 Temmuz’dan bu yana baş ve omuz formasyonu içerisinde işlem görüyor. Baş ve omuz formasyonu düşüş formasyonu olarak değerlendiriliyor ve genellikle kırılmalara yol açıyor. 2 Eylül’de formasyonu bozan UNIBOT’ta da durum aynıydı. Token’ın çıkışı hızlı oldu ardından 10 Eylül’de 55 dolara kadar geriledi.

Ancak belirtilen günden bu yana fiyat arttı. Yaşanan yükseliş UNIBOT fiyatının 24 saatlik sürede %21 oranında arttığı 14 Eylül’de hızlandı. Token’ın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 16 Ağustos’tan bu yana mevcut olan ve baş ve omuz formasyonuna denk gelen alçalan bir direnç çizgisinden de çıkış yaptı. Fiyat artışı devam ederse en yakın direnç mevcut fiyatın %20 oranının üzerinde, 110 dolarda olabilir. Öte yandan düşüş eğiliminin tersine dönmesi, fiyatın mevcut fiyattan %40’lık bir düşüşle 55 dolar seviyesindeki alçalan direnç çizgisini doğrulamasını gerektirebilir.

Uzmanlara göre günlük göreceli güç endekside (RSI) karışık bir okuma veriyor. Piyasa yatırımcıları, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek ve bir varlığın biriktirilip satılmayacağına karar vermek için RSI’yı momentum göstergesi olarak kullanır. 50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hâlâ avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar tam tersini gösteriyor. Gösterge yükselirken hala 50’nin altında ve düşüş eğilimi gösteriyor.

Altcoinde Beklentiler Ne Yönde?

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, günlük yükseliş beklentileriyle uyumlu olabilir. Kısa vadeli grafik, fiyatın kısa vadeli bir alçalan direnç çizgisinden çıkış yaparken aynı zamanda uzun vadeli bir direnç çizgisinden de çıkış yaptığını gösterebilir. Bunlara ek olarak altı saatlik RSI yükselişte ve 50’nin üzerinde yer alıyor. Her ikisi de yükseliş eğiliminin işareti olabilir. Bu nedenle zaman dilimi UNIBOT’un 110 dolarlık direnç alanına ulaşacağını gösterebilir.

Belirtilenleri doğrulamak için UNIBOT’un 93 dolarlık küçük yatay direnç alanını temizlemesi gerekebilir. UNIBOT’un bu yükseliş yönlü fiyat tahminine rağmen 92 dolar alanını geçememek, trendin hâlâ düşüş yönlü olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda fiyatın alçalan direnç çizgisini 55 dolarda yeniden test etmesi beklenebilir.