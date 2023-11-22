Worldcoin (WLD) son ​​zamanlarda kurucusu Sam Altman’ın işten çıkarılması ve yeniden işe alınmasına bağlı olarak önemli bir volatilite sergiledi. Peki, popüler kripto para biriminde başlayan çalkantının fiyat yönünden etkisi ne olacak?

WLD’de Düşüş İvmesi

21milyon.com web sitesinden elde edilen verilere göre, teknoloji girişimcisinin işten çıkarılma haberi geçen hafta kamuoyuna duyurulduğunda WLD %15’ten fazla düşüş yaşadı. Ancak geri dönüşüne dair spekülasyonlarla olay uzadıkça kripto para birimi toparlanmaya başladı.

OpenAI, Sam Altman’ın AI araştırma şirketine geri dönüşünün önünü açabilecek bir anlaşmayı duyurduğunda daha da ilginç hale geldi. WLD yazı kaleme alındığında 2,4 dolardan işlem görse de, token’ın son zamanlarda bu tür gelişmelere ne kadar güçlü tepki verdiği göz önüne alındığında yukarı yönlü keskin bir artış muhtemel olabileceği belirtiliyor.

Kripto para piyasası veri sağlayıcısı Kaiko’ya göre WLD’nin piyasa derinliğindeki düşüş, token’ın volatilitesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş olabilir. Veriler, pazar derinliğinin Eylül ortasından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi. Piyasa derinliği bir borsanın, token fiyatını önemli ölçüde etkilemeden nispeten büyük piyasa emirlerini karşılayabilme yeteneğidir. Daha basit bir şekilde açıklanacak olursa, piyasadaki likiditenin bir ölçüsü.

Worldcoin Gelişmeleri

Borsalardaki likiditenin büyük kısmını piyasa yapıcılar sağlıyor. Worldcoin’in yaratıcıları lansmanı sırasında beş piyasa yapıcıya yaklaşık 100 milyon kredi verdi. Ancak değişen anlaşmaların bir parçası olarak Worldcoin’in piyasa yapıcılara 25 milyon WLD’yi iade etme veya belirli bir piyasa fiyatından satın alma seçeneği sunmasıyla kredi tutarı 75 milyona düşürüldü.

WLD’nin 24 Ekim’deki fiyatının, anlaşmada belirlenen satın alma fiyatından çok daha düşük olan 1,67 dolar olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine piyasa yapıcılar ödünç verilen tutarı iade etmeye başladı. WLD’nin dolaşımdaki arzının, lansman sırasında 134 milyonun üzerindeyken, yazı kaleme alındığında 116 milyonun biraz üzerine düşmesi, yukarıda belirtilen bulgulara daha fazla güç kattı.