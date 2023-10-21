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Bu Altcoinde Dikkat Çeken Gelişme! Yatırımcının İlgisi Kayabilir!

Özet

  • Lookonchain'e göre Worldcoin (WLD), büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor.
  • WLD, diğer altcoin'lerin aksine son 30 günde %9,49'lik bir artış gösterdi ve ağırlıklı duyarlılık ölçümü tarafsız olduğunu gösteriyor. Ancak aktif adreslerin sayısı azaldı.
  • Bireysel ve kurumsal gruplar, Worldcoin'e olan ilgilerini artırarak token'ın uzun vadeli değerini görmeye yönelik işlemler gerçekleştiriyorlar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
02:00
21 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Analitik şirketi olan Lookonchain’e göre Worldcoin (WLD) büyük yatırımcıların dikkatini yeniden kazanmış olabilir. Bu duruma piyasadaki bireysel balinalar ve kurumlar da dahil. İddianın nedeni, yeni bir cüzdanın OKX ve Binance borsalarından 6 milyon dolar değerinde WLD çekmesiydi.

Worldcoin’de Dev Transfer!

Aynı dönemde likidite sağlama, varlık yönetimi ve ticaret platformu olan Amber Group da OKX’ten 500.000 WLD gönderdi. Amber, çekildikten sonra token’ları takas edilemeyen bir cüzdana gönderdi. Önde gelen ticaret şirketi GSR de 29 Ağustos’tan bu yana WLD biriktirdiği için tablonun dışında kalmadı.

Yaygın geri çekilmelerin nedeni büyük ölçüde bilinmese de bu gibi eylemler, token’ın uzun vadede saklanmaya değer olduğuna dair olası bir varsayıma işaret edebilir. Çoğu altcoin’in aksine WLD’nin 30 günlük performansı %9,49 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca zincir üstü verilere göre ağırlıklı duyarlılık 0,224 seviyesinde. Ağırlıklı duyarlılık, bir puana ulaşmak için benzersiz sosyal hacmi inceleyerek bir proje hakkındaki olumlu ve olumsuz yorumları birleştirir.

WLD Metrikleri!

Bu ölçüm, mesajların büyük çoğunluğu olumlu olduğunda yükselir ve mesajların bir kısmı olumsuz olduğunda düşer. WLD için duyarlılık puanı 13 Ekim’den bu yana yatay seyrediyor, bu da piyasa yatırımcılarının şu anda token’ın performansı konusunda tarafsız olduğu anlamına gelebilir.

Kısa vadeli duyarlılık ve balina borsasından çekilmelerin yanı sıra bireysel grubunun da uzun vadede Worldcoin konusunda yükselişe geçtiği görülüyor. Bunun nedeni adres dengesinin durumu olabilir. Veri analitik şirketi olan Santiment’e göre 1-10 milyonluk grup en yüksek WLD’ye sahip. Bu grup aynı zamanda son 30 gün içinde bakiyesini de artırdı. Ayrıca 10-100 token’a sahip bireysel segmenti de dışarıda bırakılmadı ve payı %6,17 oranında yükseldi.

Ancak Worldcoin ağındaki aktivite biraz sessiz kaldı. Yazı kaleme alındığında aktif adreslerin sayısı 17.800’e gerilemişti. Bu ölçüm, blockchain üzerindeki işlemlerde yer alan farklı adreslerin sayısını ölçer.

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